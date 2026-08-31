Violento asalto en Guaymallén: maniataron a una pareja y amenazaron con cortarles los dedos

Una pareja fue sorprendida mientras dormía por tres delincuentes que irrumpieron violentamente en su casa de Guaymallén. Los maniataron, los amenazaron con cortarles los dedos y escaparon con una camioneta Amarok. La familia aseguró que las víctimas quedaron profundamente conmocionadas.

Una pareja fue víctima de un violento robo durante la madrugada en una vivienda de calle Tirasso, en Guaymallén. Tres delincuentes irrumpieron en el domicilio, los sorprendieron mientras dormían, los maniataron y los amenazaron con cortarles los dedos para exigirles dinero y objetos de valor.

El hecho ocurrió alrededor de las 3.15 de la madrugada, cuando tres asaltantes ingresaron a la propiedad tras atravesar un terreno lindante. Según relató la hija de las víctimas, dos de los delincuentes estaban armados con revólveres y el tercero llevaba un cuchillo.

Los ladrones tomaron carrera y derribaron violentamente la puerta de ingreso. Una cámara de seguridad logró registrar el momento en que uno de ellos golpeó la puerta hasta destrozarla. Una vez dentro de la vivienda, los delincuentes desconectaron y rompieron los dispositivos de vigilancia, por lo que no quedó registro del resto del asalto.

Los despertaron con armas en la cabeza

La pareja se encontraba durmiendo cuando los delincuentes llegaron hasta el dormitorio. El hombre tiene problemas de audición, por lo que ninguno de los dos advirtió el ingreso de los asaltantes.

Los delincuentes los despertaron apuntándoles con armas de fuego y comenzaron a exigirles dinero y objetos de valor. También preguntaron específicamente por una caja de seguridad.

En medio del violento episodio, amenazaron a las víctimas con pincharles y cortarles los dedos si no entregaban lo que buscaban.

Los delincuentes revisaron prácticamente toda la vivienda y provocaron importantes destrozos. Además, se llevaron una camioneta Volkswagen Amarok.

También revisaron otro automóvil que se encontraba en la propiedad, aunque finalmente decidieron no llevárselo. La principal sospecha es que los asaltantes pudieron advertir que el vehículo contaba con algún sistema de vigilancia o rastreo.

Lograron pedir ayuda al 911

Luego de permanecer maniatados, las víctimas lograron liberarse y utilizar sus teléfonos celulares para comunicarse con el 911. Los delincuentes no se llevaron los celulares.

Tras escapar de la vivienda, los asaltantes huyeron a bordo de la Amarok en dirección al barrio Paraguay. Hasta el momento, el vehículo no había sido recuperado y no hay detenidos por el hecho.

La investigación busca determinar además el recorrido realizado por los delincuentes y establecer cómo ingresaron al domicilio. Según el relato de la familia, habrían saltado una tapia desde un terreno lindero y desde allí llegaron hasta la vivienda.

La pareja ya había sufrido un robo similar

El episodio tiene además un antecedente que aumenta la angustia de las víctimas: hace 13 años habían sufrido otro asalto con una modalidad similar.

En aquella oportunidad también fueron sorprendidos dentro de su vivienda y maniatados. La diferencia es que entonces se encontraba uno de sus hijos en el domicilio.

Ahora, el matrimonio vuelve a atravesar una situación similar y permanece profundamente afectado por lo ocurrido.

La hija de la pareja contó que sus padres están “muy choqueados”, con miedo y nervios, mientras realizan los trámites vinculados con la denuncia y el vehículo sustraído.

“Hay mucho robo. Se toman todas las medidas de seguridad, pero lamentablemente no alcanzan”, expresó la mujer, al describir la situación que atraviesan sus padres luego del violento asalto.