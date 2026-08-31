Volver al Trabajo: ¿se cobra en septiembre de 2026? La decisión y qué pasa con el reclamo para recuperar el pago

Los beneficiarios de Volver al Trabajo no cobrarán la prestación en septiembre, ya que el programa finalizó y no fue prorrogado. Sin embargo, la UTEP presentó un Recurso Extraordinario para intentar restablecer los pagos y la resolución todavía está pendiente.

Los beneficiarios del programa Volver al Trabajo deberán tener en cuenta una importante novedad de cara a septiembre de 2026: no habrá pago este mes, debido a que el programa no fue prorrogado y actualmente se encuentra finalizado.

La situación, sin embargo, todavía no está completamente cerrada. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) presentó un Recurso Extraordinario con el objetivo de lograr que se restablezcan los pagos a quienes formaban parte del programa.

Por el momento, el recurso continúa en trámite y no existe una resolución que haya determinado el restablecimiento de la prestación. Tampoco se emitió una resolución adversa definitiva.

¿Se puede volver a cobrar Volver al Trabajo?

La posibilidad de que los beneficiarios vuelvan a cobrar dependerá de lo que se resuelva en el trámite iniciado a partir del recurso presentado por la UTEP.

Hasta que exista una decisión favorable, no está previsto el pago de Volver al Trabajo correspondiente a septiembre de 2026.

Por eso, quienes recibían esta prestación deberán seguir las novedades oficiales respecto del proceso judicial antes de considerar que el beneficio será reactivado.

¿Qué pasa con Acompañamiento Social en septiembre?

Una situación diferente se presenta para quienes reciben el Programa de Acompañamiento Social.

En este caso, el pago de septiembre se realizará normalmente y continuará en $78.000.

Además, mediante la Resolución N° 90/2026, se prorrogó la vigencia del programa hasta abril de 2028.

Sin embargo, actualmente no están habilitadas nuevas inscripciones y tampoco se permiten traspasos de beneficiarios desde Volver al Trabajo hacia Acompañamiento Social.