Mendoza: investigan a una pareja por el presunto intento de homicidio de su bebé recién nacido

Una joven de 18 años y su pareja de 19 quedaron detenidos y son investigados luego de que el bebé fuera encontrado en grave estado y trasladado a un hospital. El recién nacido presentó signos de asfixia perinatal y lesiones compatibles con una posible infección.

Una joven de 18 años y su pareja de 19 permanecen detenidos e investigados por el presunto intento de homicidio de su bebé recién nacido, en un caso que comenzó el sábado y que tomó intervención policial y judicial luego de que el pequeño fuera trasladado a un hospital en grave estado de salud.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la joven habría comenzado con dolores durante la mañana del sábado. Según la declaración del padre del bebé, la mujer se habría dirigido a bañarse con la intención de luego concurrir a un centro asistencial, pero terminó dando a luz en su propio domicilio.

La situación habría continuado durante varias horas sin que el recién nacido recibiera la atención médica correspondiente. Siempre de acuerdo con la investigación, ambos jóvenes habrían colocado al bebé dentro de una mochila y se habrían dirigido caminando hasta la vivienda de la madre de la joven.

El joven de 19 años declaró que durante el trayecto el bebé no lloraba ni reaccionaba, una circunstancia que ahora forma parte de la investigación para determinar qué ocurrió desde el momento del nacimiento hasta su traslado al hospital.

La declaración de la abuela

Uno de los elementos que analiza la Justicia surgió a partir del testimonio de la madre de la joven, quien habría manifestado que desconocía que su hija estaba embarazada.

La mujer tomó conocimiento de la situación cuando la pareja llegó a su vivienda con el recién nacido. Según su declaración, el padre habría colocado al bebé dentro de una mochila con la intención de deshacerse de él y posteriormente habría salido de la vivienda.

Siempre según ese relato, el joven habría regresado luego de arrepentirse. La investigación busca determinar con precisión qué ocurrió durante ese período y cuál fue la participación de cada uno de los involucrados.

Ante la gravedad del cuadro, la abuela decidió trasladar a su hija y al bebé hasta un centro de salud de La Favorita. Desde allí, el recién nacido fue derivado durante la noche del domingo mediante una ambulancia del Servicio Coordinado de Emergencias.

El bebé permanece internado

Una vez ingresado al hospital, el equipo de Neonatología constató que el recién nacido presentaba asfixia perinatal, por lo que quedó bajo un protocolo de hipotermia.

Además, los profesionales detectaron lesiones que podrían ser compatibles con algún tipo de infección, por lo que el pequeño permanece internado y bajo seguimiento médico.

La Justicia deberá establecer ahora qué sucedió desde el nacimiento ocurrido el sábado hasta la llegada del bebé al centro asistencial el domingo, además de determinar las circunstancias en las que se produjo la falta de atención médica y el estado en el que fue encontrado.

La joven de 18 años y su pareja de 19 quedaron detenidos mientras avanza la investigación por la presunta tentativa de homicidio del recién nacido. En las próximas horas se aguarda información oficial sobre la evolución del bebé y sobre las medidas judiciales que se tomarán respecto de los acusados.