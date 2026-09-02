Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este jueves 3 de septiembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

demsa informó que este jueves 3 de septiembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este jueves 3 de septiembre

Este jueves 3 de septiembre habrá cortes de luz en:

Guaymallén

Entre calles Almirante Brown, Pueyrredón, Acosta y Puebla; El Sauce. De 10.00 a 12.30 h.

Las Heras

En la intersección de calles 9 y 12, en el Parque Industrial Las Heras y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.

Luján

En calle Lote El Divisadero, entre Olivares y Camino de La Unión. En el barrio EL Divisadero y zonas aledañas; Vertientes del Pedemonte. De 9.45 a 13.45 h.

Entre calles 9 de Julio, Lamadrid, Santa María de Oro y Ruta Provincial N°15 y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

Entre calles Espejo Este, Castro Barros, Lanús y Belgrano; Villa Seca. De 9.30 a 15.30 h.

En calle Furlotti, entre Ruta Provincial N°14 y Gardella; Barrancas. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Espejo Este, hacia el oeste de canal Pescara y zonas aledañas; Rusell. De 10.00 a 14.00 h.

Tunuyán

En Ruta Provincial N°92 (o Salatino), entre Ruta Provincial N°93 (o carril Vista Flores), y calle Ricardo Videla; Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

En calle La Vencedora o La Estancia, entre Escuela 1-564 Juan González Ozo y Finca Abuelo Pepe S.A.; Gualtallary. De 14.30 a 18.30 h.

En Ruta Provincial N°89, en el Departamento General de Irrigación y zonas aledañas; San José. De 9.30 a 13.30 h.

En callejón Baigorria, hacia el sur de calle Fortuna Gottardini; La Arboleda. De 10.00 a 13.30 h.

En Ruta Provincial N°89, hacia el sur de calle Nueva Furno. En Santa Francoise S.A., y áreas adyacentes; Gualtallary. De 11.30 a 15.30 h.

San Carlos

En calle La Florida, entre Ruta Nacional N°40 vieja y calle Muzaber; Chilecito. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael