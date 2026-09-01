Video del momento en que dos mujeres se pelearon a los golpes dentro Metrotranvía

Una discusión entre dos pasajeras sorprendió a quienes viajaban dentro del medio de transporte y generó un clima de tensión que quedó registrado en imágenes

El Metrotranvía fue escenario de un episodio que sorprendió a los pasajeros y rápidamente se convirtió en tema de conversación.

Dos mujeres iniciaron una discusión dentro de una formación y, en cuestión de segundos, la tensión escaló hasta transformarse en un enfrentamiento físico. El registro audiovisual muestra cómo las pasajeras se agreden en medio del vagón, con tironeos y golpes que generaron un clima de incomodidad entre quienes viajaban. Algunos usuarios intentaron intervenir para separarlas, mientras otros observaban con preocupación la escena.

El video fue difundido en las redes sociales alcanzando gran repercusión. La viralización generó cientos de comentarios que cuestionaron la falta de seguridad en el transporte público y reclamaron mayor presencia de personal preventivo dentro de las formaciones.

Aunque no se registraron detenciones ni intervención policial inmediata, el hecho expuso nuevamente la vulnerabilidad de los pasajeros frente a situaciones de violencia inesperadas.