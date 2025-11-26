Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este jueves 27 de noviembre

Edemsa comunicó que los cortes afectarán a barrios de: Guaymallén, Luján de Cuyo, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
La empresa Edemsa informó que este jueves 27 de noviembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.
Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.
Los cortes afectarán a barrios de: Guaymallén, Luján de Cuyo, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
A continuación, el detalle de los lugares y horarios:
Los cortes de luz para este jueves 27 de noviembre
Estos son los cortes de luz programados para este jueves 27 de noviembre:
Guaymallén
- En calle Buenos Vecinos, entre Pujol y Guaymaré. Entre calles Buenos Vecinos, Prolongación Ferrari, Milagros y Lillo; Colonia Segovia. De 9.45 a 13.45 h.
- Entre calles Pedro Molina, Venezuela, Gomensoro, Sarmiento, Belgrano, 3 de Febrero, Irigoyen y Rafael Obligado; Belgrano. De 9.00 a 13.00 h.
Luján
- En calle Bella Vista, entre Cipolletti y Cobos; Perdriel. De 11.30 a 14.00 h.
- Entre calles Ugarte, Prolongación de Videla, Panamá, Valparaíso, Vicente López, Piedras y Ruta Provincial N°82; La Puntilla. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle Del Bajo, hacia el oeste de Ruta Provincial N°16, y zonas aledañas. De 9.00 a 11.30 h.
- En calle Del Kilómetro N°48, hacia el este de El Tropezón, y áreas adyacentes; El Carrizal. De 9.15 a 13.15 h.
Lavalle
- En calle Dorrego, entre Irigoyen y Proyectada V270. En calle La Solita, hacia el este de Dorrego, y zonas aledañas; Villa Tulumaya. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Lamadrid Sur, entre Belgrano y Proyectada V69, y adyacencias; Paramillo. De 10.00 a 14.00 h.
Tupungato
- En calle La Costa, entre Los Helechos y Alto Verde. En calle Los Helechos, en el Camping Municipal Tupungato y en el Anfiteatro Municipal. De 9.15 a 13.15 h.
Tunuyán
- En la Ruta Provincial N°89, entre Finca Sophenia y Bodega Salentein; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- En calle El Indio, entre Don Pedro Wine & Bar y Centro Mayorista El Indio; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- Entre calles Adolfo Calle, La Vasconia, Doña Damasia y Neme; Villa Atuel. De 8.00 a 12.00 h.
- En la Ruta Provincial N°173, entre calle Los Inquilinos y loteo Las Mercedes; Rama Caída. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Rawson, hacia el norte de loteo Fincasur. En Straven S.A.; El Cerrito. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Corrientes, 9 de Julio, Sarmiento y Balloffet. De 15.00 a 19.00 h.
- En la Ruta Nacional N°144, entre calles Corvalán y Las Rosas; Cuadro Benegas. De 8.45 a 12.45 h.
Malargüe
- Entre calles Las Loicas, San Martín Sur, Los Teros y Maza. De 12.00 a 16.00 h.
- Entre calles San Martín Norte, Milagro de Los Andes, Camerún, Las Bardas Este y zonas aledañas. De 7.00 a 11.00 h.
- Entre calles 16 de Noviembre, Juan Troncoso, El Manzano y Mosconi. De 14.30 a 18.30 h.