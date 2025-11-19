Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este jueves 20 de noviembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

La empresa Edemsa informó que este jueves 20 de noviembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes afectarán a barrios de Guaymallén, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Estos son los cortes de luz para este jueves 20 de noviembre del 2025:

Jueves 20/11/2025

Guaymallén

Entre calles Correa Saá, Mitre, Santa María de Oro y Las Heras. Entre calles Correa Saá, Rafael Obligado, Gomensoro y zonas aledañas; San José. De 8.30 a 12.30 h.

En calle Capilla de Nieve, hacia el este de Allayme. En el barrio Capilla de las Nieves. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

En callejón Morischetti, hacia el este de Isla Grande, y adyacencias; Isla Chica. De 9.15 a 13.15 h.

Entre calles Roma, Los Baños, Pescara y San José. En callejón Alonso, hacia el sur de calle Las Piedritas, y áreas adyacentes; Rodeo del Medio. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

En calle 9 de Julio, entre San Juan y Arenales. En barrio La Palmera y zonas aledañas; La Palmera. De 8.45 a 12.45 h.

Tupungato

En calle El Ingenio, hacia el norte de Costa Canal. En complejo El Bosque, en Los Nogales y escuela Marconi; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

En calle Domínguez, hacia el oeste de Sebastianelli. En calles Frutic, Don Narciso, Gerardi y Correa; Los Sauces. De 15.00 a 19.00 h.

En calle Sebastianelli, entre Miguel Silva y Fernández. En barrio El Milagro, en Villa Anita; Los Sauces. De 15.00 a 19.00 h.

En calle San Julián, entre Clodomiro Silva y Juan Aveiro; Vista Flores. De 8.00 a 11.00 h.

San Carlos

En calle Coronel Videla Castillo, entre José Oldrá y Ruta Nacional N°40. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

Entre calles Gutenberg, Riobamba, Juan José Paso e Italia. De 15.00 a 19.00 h.

En la Ruta Provincial N°190, camino hacia Agua Escondida, y en la localidad de Punta de Agua. De 9.00 a 15.00 h.

En calle El Chañaral, entre Ortubia y Ruta Nacional N°143; El Toledano. De 8.15 a 12.15 h.

Entre calles Lisandro de la Torre, Capdeville, Balloffet y Cuartara. De 9.15 a 13.15 h.

Malargüe

En la localidad de Agua Escondida. De 9.00 a 15.00 h.

En calle Maza o Del Dique, hacia el sur de Franklin Lucero. De 8.00 a 12.00 h.

En la intersección de calle Tomás Godoy Cruz con Colonia El Pehuenche y zonas aledañas. De 13.30 a 17.30 h.