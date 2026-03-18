Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este jueves 19 de marzo

Este jueves habrá tareas de mantenimiento de Edemsa en barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este jueves 19 de marzo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este jueves 19 de marzo

Estos son los cortes de luz para este jueves 19 de marzo:

Ciudad

Entre calles Ingeniero Mosconi, San Martín, Soler, Patricias Mendocinas y zonas aledañas. De 8.45 a 12.45 h.

Guaymallén

En calle Gobernador Paladini y adyacencias; Kilómetro 11. De 11.00 a 13.00 h.

En calle Godoy Cruz, entre Buenos Vecinos y Milagros, y áreas adyacentes; Kilómetro 11. De 9.00 a 11.00 h.

En calle Ezequiel Tabanera, entre Infanta Isabel y 2 de Mayo. En calle Adrover, hacia el este de Ezequiel Tabanera. En calle Milagros, entre Infanta Isabel y Mariani, y zonas aledañas; Corralitos. De 9.15 a 13.15 h.

Las Heras

En calle Mitre, entre Luis Lagomaggiore y Circunvalación. Entre calles José María Godoy, San Martín, Ingeniero Mosconi y adyacencias. De 8.45 a 12.45 h.

Luján

En la intersección de calle Álzaga con Moyano y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 8.30 a 10.30 h.

En la Ruta Provincial N°86, en la Picada a Tupungato y en Olivarez; Ugarteche. De 11.30 a 13.30 h.

En la Ruta Provincial N°16, entre Rutas Nacional N°40 y Provincial N°15. Entre calles La Cordillera, Los Glaciares, Proyectada J565, San Martín y zonas aledañas; Ugarteche. De 10.30 a 14.30 h.

Entre calles Modesto Gaviola, San Martín, Julio Argentino Roca, Patricios y adyacencias. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

En el Carril a Barrancas, hacia el oeste de calle Furlotti. En calles Pascual Toso, Proyectada I397, callejón Burgoa y áreas ayacentes; Barrancas. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

En calles Domínguez, Gerardi y Correa y Frutícola Don Narciso, hacia el oeste de calle Los Sauces/Sebastianelli. En Bodegas The Vines, Restaurant Siete Fuegos y zonas aledañas; Los Sauces. De 9.15 a 13.15 h.

Entre calles Bombal Sur y La Argentina. En el barrio C.E.C.; El Totoral. De 9.00 a 13.00 h.

En la Ruta Provincial N°89, entre calle Aguirre y Estancia Los Árboles. En calle Mago Correa, hacia el oeste de Ruta N°89; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

En calle Dique Valle de Uco, hacia el sur de Ruta Provincial N°92; La Consulta. De 9.45 a 13.45 h.

San Rafael