Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos el martes 28 de abril

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del martes 28 de abril. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este martes 28 de abril se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este martes 28 de abril

Guaymallén

En calle Tirasso, entre Mendoza y Santo Tomás de Aquino. En calle Fitz Roy, entre calles Tirasso y La Purísima. En calle La Purísima, entre Proyectada G223 y Las Águilas. En el barrio Amanecer y zonas aledañas; El Sauce. De 9.30 a 13.30 h.

Las Heras

En calle Aristóbulo del Valle, entre Quintana y Garza Mora. Entre calles La Totora, Las Rosas, Las Arabias, Aristóbulo del Valle y adyacencias; El Algarrobal. De 9.00 a 11.00 h.

Luján

En calle El Tropezón, hacia el este de Proyectada J398. En calles Del 48, Las Pircas, Proyectada J401 y zonas aledañas; El Carrizal. De 9.15 a 13.15 h.

En la Lateral Oeste del Acceso Sur, entre calles Boedo y Bulnes. En calle Castro Barros, entre San Martín y Acceso Sur. En barrios Mutual YPF, Quintas de Boedo, en loteos Bodega Foster, Alma Gardenia y adyacencias; Carrodilla. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

En el carril Gómez, entre calles Urquiza y Castro Barros, y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.

En la Ruta Provincial N°50, entre barrio La Sarita y calle Ejército de Los Andes. En barrios La Sarita, El Triángulo y zonas aledañas; Barcala. De 8.45 a 12.45 h.

En calle Palma, entre Mercedes Tomasa de San Martín y callejón El Ángel. Entre calles 60 Granaderos, Padre Vera, Palma, Maza y adyacencias. De 10.00 a 14.00 h.

Lavalle

En calle Félix Araujo, hacia el este de Núñez, y áreas adyacentes; Costa de Araujo. De 9.45 a 13.45 h.

Tupungato

En calle Estancia Silva, hacia el este de San Pablo. En finca La Verdad. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

En calle Unión, entre Corredor Productivo y calle N°6. En finca El Olmo; Villa Seca. De 9.15 a 13.15 h.



En la Ruta Provincial N°89, entre calle Aguirre y Bodega Boutique Pócima. En calle El Manzanito, hacia el oeste de Ruta Provincial N°89, camino hacia finca La Pita; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

Entre calles Emilio Civit, Coronel Campos, Balcarce y Provincia de Mendoza. De 9.00 a 13.00 h.

En calle La Pichana, entre Ramón Vera y Gatica; Salto de las Rosas. De 8.30 a 12.30 h.

En calle Ejército de Los Andes, hacia el este de Mitre; Villa 25 de Mayo. De 15.00 a 19.00 h.