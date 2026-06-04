Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este viernes 5 de junio

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios Guaymallén, Las Heras, Maipú, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Edemsa informó que este viernes 5 de junio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este viernes 5 de junio

Habrá cortes de luz para este viernes 5 de junio en:

Guaymallén

En Calle Tirasso, entre Buena Nueva y Los Zorzales, y zonas aledañas; El Sauce. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

Entre calles Pedro Molina, Antequeda, Granaderos de San Martín, Sarmiento y adyacencias; Belgrano. De 9.15 a 12.00 h.

Maipú

En callejón Campana, hacia el sur de Ruta Provincial N°60. En calle Proyectada I337, en callejón Ortega y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

En calle Furno, entre Iriarte y Ruta Nacional N°40; El Zampalito. De 9.15 a 13.15 h.

En la Ruta Provincial N°89, hacia el noreste de calle La Gloria. En la zona de La Carrera. En el barrio Estancia Cerros del Mesón; San José. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

En la Ruta Nacional N°143, hacia el sur de la Estación Transformadora Pareditas. En loteo Navarro; Pareditas. De 9.45 a 13.45 h.

San Rafael

En barrio El Sosneado y en Los Parlamentos. De 8.30 a 12.30 h.

En calle Usuhaia, entre Belisario Roldán y Gutenberg. En calle Gutenberg, entre Ushuaia y Alem. De 9.00 a 11.00 h.

En la Ruta Nacional N°143, entre calles N°11 y Valdez; Atuel Norte. De 15.30 a 19.30 h.

En calle Ejército de Los Andes, entre La Bodega y La Primavera. En loteo Club del Campo; Rama Caída. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Juan José Paso, entre Perret y General Paz; Cuadro Nacional. De 7.00 a 11.00 h.

Malargüe