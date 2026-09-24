Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este viernes 25 de septiembre

Edemsa realizó tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Maipú, Tunuyán, Tupungato y San Rafael.

Edemsa informó que este viernes 25 de septiembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Maipú, Tunuyán, Tupungato y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este viernes 25 de septiembre

Estos son los cortes de luz para este viernes 25 de septiembre:

Ciudad

Entre calles Meliton Arroyo, 12 de Febrero, Bernardo Houssay y Francisco Moyano. De 9.00 a 13.00 h.

Guaymallén

En el Lateral Sur del Acceso Este, entre calles Prolongación Famantina y Chacón; Rodeo de la Cruz. De 9.30 a 13.30 h.

Entre calles Paseo Libertad, Gomensoro, Bolivia y Belgrano. En el barrio Gualcamayo y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Elpidio Gonzalez, entre Arturo Gonzalez y Ruta Provincial N°50. En el barrio Solares de Torres. De 9.30 a 12.00 h.

Las Heras

En el Lateral Este del Acceso Norte, entre calles Jorge Newbery y Las Orquídeas; El Algarrobal. De 8.30 a 10.30 h.

Entre calles Héctor Gagliardi, Arturo Jaureche, Mercedes Sosa y Carlos Ocanto y zonas aledañas; El Challao. De 10.30 a 14.30 h.

En calle Regalado Olguín, entre Cichitti y Boulogne Sur Mer. En el barrio Villa Catalina y áreas adyacentes; El Challao. De 10.30 a 14.30 h.

Maipú

En calle Las Polvaredas, entre ProyectadaI395 y ProyectadaI366. Entre calles Flores, Las Polvaredas, Zanetti y Santa Blanca y zonas aledañas; Santa Blanca. De 9.30 a 13.30 h.

En la intersección de calles San José y Belgrano y áreas adyacentes; Rodeo del Medio. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

En Ruta Provincial N°94, entre Ruta Provincial N°89 y Los Chacayes. En el Manzano Histórico y zonas aledañas. De 14.45 a 18.45 h.

En calle Quintana, entre calles Bascuñán y Miguel Silva; Colonia Las Rosas. De 14.30 a 17.30 h.

En Ruta Provincial N°92 o Salatino, entre Ricardo Videla y Ruta Provincial N°93; Colonia Las Rosas. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Miguel Silva, entre Agro Ceferino y Quintana; Las Pintadas. De 9.45 a 13.45 h.

Tupungato

Entre calles Italia, Belgrano, Gertrudis Zapata y Perú. De 9.30 a 13.30 h.

Entre calles Asistente Ubillas, Almirante Brown, Bartolomé Mitre y Güemes y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael