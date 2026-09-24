Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este viernes 25 de septiembre

Edemsa realizó tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Maipú, Tunuyán, Tupungato y San Rafael.
Edemsa informó que este viernes 25 de septiembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Maipú, Tunuyán, Tupungato y San Rafael.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este viernes 25 de septiembre
Estos son los cortes de luz para este viernes 25 de septiembre:
Ciudad
- Entre calles Meliton Arroyo, 12 de Febrero, Bernardo Houssay y Francisco Moyano. De 9.00 a 13.00 h.
Guaymallén
- En el Lateral Sur del Acceso Este, entre calles Prolongación Famantina y Chacón; Rodeo de la Cruz. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Paseo Libertad, Gomensoro, Bolivia y Belgrano. En el barrio Gualcamayo y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Elpidio Gonzalez, entre Arturo Gonzalez y Ruta Provincial N°50. En el barrio Solares de Torres. De 9.30 a 12.00 h.
Las Heras
- En el Lateral Este del Acceso Norte, entre calles Jorge Newbery y Las Orquídeas; El Algarrobal. De 8.30 a 10.30 h.
- Entre calles Héctor Gagliardi, Arturo Jaureche, Mercedes Sosa y Carlos Ocanto y zonas aledañas; El Challao. De 10.30 a 14.30 h.
- En calle Regalado Olguín, entre Cichitti y Boulogne Sur Mer. En el barrio Villa Catalina y áreas adyacentes; El Challao. De 10.30 a 14.30 h.
Maipú
- En calle Las Polvaredas, entre ProyectadaI395 y ProyectadaI366. Entre calles Flores, Las Polvaredas, Zanetti y Santa Blanca y zonas aledañas; Santa Blanca. De 9.30 a 13.30 h.
- En la intersección de calles San José y Belgrano y áreas adyacentes; Rodeo del Medio. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- En Ruta Provincial N°94, entre Ruta Provincial N°89 y Los Chacayes. En el Manzano Histórico y zonas aledañas. De 14.45 a 18.45 h.
- En calle Quintana, entre calles Bascuñán y Miguel Silva; Colonia Las Rosas. De 14.30 a 17.30 h.
- En Ruta Provincial N°92 o Salatino, entre Ricardo Videla y Ruta Provincial N°93; Colonia Las Rosas. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Miguel Silva, entre Agro Ceferino y Quintana; Las Pintadas. De 9.45 a 13.45 h.
Tupungato
- Entre calles Italia, Belgrano, Gertrudis Zapata y Perú. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Asistente Ubillas, Almirante Brown, Bartolomé Mitre y Güemes y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- En Ruta Nacional N°146, entre Ramón Barrera y Longi; La Llave. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle La Lonja, entre Ejército de Los Andes y Cubillos; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.