Suspendieron las clases en Mendoza este jueves por el Zonda: hay alerta naranja

La medida alcanza al turno mañana de este jueves 24 de septiembre y rige para todos los establecimientos educativos de la provincia. Las actividades se desarrollarán de manera virtual mientras continúa el monitoreo de las condiciones meteorológicas.

La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó la suspensión de las clases presenciales en toda Mendoza durante el turno mañana de este jueves 24 de septiembre, debido al alerta naranja por viento Zonda emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La decisión fue tomada a partir de las condiciones previstas para las próximas horas y de las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil de Mendoza.

De esta manera, los estudiantes de todos los niveles educativos no deberán concurrir presencialmente a las escuelas durante la mañana. Las instituciones deberán garantizar la continuidad de las actividades mediante la modalidad virtual.

Aunque las actividades presenciales fueron suspendidas, la jornada educativa no queda interrumpida. La DGE estableció que las escuelas deberán desarrollar las actividades de manera virtual, utilizando la plataforma Aulas EduTec, de acuerdo con los protocolos que ya fueron comunicados a las instituciones.

De esta manera, los estudiantes podrán continuar con las propuestas pedagógicas desde sus hogares sin necesidad de trasladarse durante el episodio de Zonda. La medida alcanza a todos los establecimientos educativos de Mendoza durante el turno mañana.

Qué pasará con las clases del turno tarde en Mendoza este jueves

Por el momento, la suspensión confirmada corresponde al turno mañana de este jueves. La DGE continuará monitoreando la evolución del viento Zonda y comunicará a las 11 de la mañana qué ocurrirá con las actividades correspondientes al turno tarde.

La decisión dependerá de cómo evolucionen las condiciones meteorológicas y de las recomendaciones de los organismos de prevención.

Alerta naranja por Zonda: qué se espera en Mendoza

El SMN elevó a alerta naranja el nivel de advertencia para gran parte de la provincia. El área comprende todo el Gran Mendoza, el Valle de Uco y sectores del sur provincial, mientras que otras zonas permanecen bajo alerta amarilla.

La advertencia naranja implica un escenario de mayor riesgo por la intensidad del fenómeno. De acuerdo con el pronóstico difundido, el viento Zonda podría registrar velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas superiores a los 90 km/h en las zonas alcanzadas por el nivel naranja.

El fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y muy bajos niveles de humedad, condiciones que también pueden generar complicaciones en las actividades cotidianas.

En tanto, la zona cordillerana quedó bajo alerta amarilla, al igual que Lavalle y el este de la provincia, “el área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas”.

Cómo estará el tiempo este jueves en Mendoza

El pronóstico anticipa para este jueves 24 de septiembre una jornada con ascenso de la temperatura y presencia de viento Zonda en distintos sectores. En el área de Ciudad de Mendoza, Las Heras y Luján de Cuyo se espera Zonda moderado a fuerte, mientras que en Uspallata también se prevé viento de intensidad considerable.

En el Valle de Uco se anticipa Zonda moderado y en el sur provincial, particularmente en San Rafael y Malargüe, el fenómeno podría presentarse con mayor intensidad. Además, se esperan nevadas moderadas en la cordillera y una temperatura máxima que podría superar los 30° C.