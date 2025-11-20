Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este viernes 21 de noviembre

Edemnsa comunicó que habrá tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Rafael y Malargüe.

La empresa Edemsa informó que este viernes 21 de noviembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes afectarán a barrios de Ciudad, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Rafael y Malargüe.

Estos son los cortes de luz para este viernes 21 de noviembre del 2025:

Viernes 21/11/2025

Ciudad

Entre calles Minoprio, Cichitti, Gran Capitán y Salomón Miyara. De 8.00 a 12.00 h.

Luján

En el barrio El Coral y zonas aledañas; Carrizal. De 9.15 a 13.15 h.

Maipú

Entre calles Monteagudo, Crucero General Belgrano, Montecaseros y Urquiza; Coquimbito. De 8.30 a 12.30 h.

Tupungato

En calle Iriarte, entre Bodega Julio Coletto y Restaurante Pimienta y Sal. En El Zampal S.A.; El Zampal. De 14.30 a 18.30 h.

Tunuyán

En calle Neme, entre Bascuñán y Ruta Tabanera. En calle Bascuñán, entre Antonio Barrera y Neme. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

En calle Los Coroneles, entre La Loma y Central Los Coroneles; Cuadro Benegas. De 8.30 a 12.30 h.

Entre calles N°7, N°4, Valdez y Ruta Nacional N°143; Atuel Norte. De 8.15 a 12.15 h.

Entre calles Gomensoro, 25 de Mayo, Circunvalación y Los Sauces; Capitán Montoya. De 15.30 a 19.30 h.

Malargüe

En calle Cerrillos Nevados, hacia el oeste de San Martín Sur. De 8.00 a 12.00 h.

En calle Santa Fe, hacia el oeste de Ruta Nacional N°40 Sur. En el barrio Virgen de los Vientos. De 8.00 a 12.00 h.

En calle Luis Grassi, entre San Martín Sur y el Vertedero Sanitario. De 14.15 a 18.15 h.

Entre calles Sarmiento, Colonia Hípica, La Valenciana y San Martín Sur. De 7.30 a 11.30 h.