Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este viernes 17 de julio

Edemsa anunció que habrá interrupciones en el servicio eléctrico durante este jueves y afectará distintos barrios de: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Lavalle, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 17 de julio. Esto es debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y que afectarán a barrios de 7 departamentos.

Afectará zonas de: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Lavalle, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Desde Edemsa explicaron que si alguna persona registra un corte de energía imprevisto o necesita verificar su zona, puede realizar el reclamo o consulta a través de las siguientes vías oficiales:

WhatsApp: 2613435647

Atención al cliente: 08003333672

Estos son los cortes de luz en Mendoza para el viernes 17 de julio de 2026

Guaymallén

Entre calles Elpidio González, Tuyutí, San Francisco del Monte y Las Cañas y zonas aledañas; Las Cañas. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Curupaití, Proyectada G126, 9 de Julio (o Jesús Nazareno) y Cerro Catedral. Afecta barrios 9 de Julio y Santa Elvira y áreas adyacentes; Jesús Nazareno. De 10.00 a 14.00 h.

Las Heras

En la intersección de calles San Esteban y Lavalle y zonas aledañas; El Borbollón. De 8.45 a 12.45 h.

Luján

Entre calles Besares, Italia, justicia y Víctor Delhez. En calle Darragueira y Monte Líbano y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 9.30 a 13.30 h.

Lavalle

En calle Urquiza, entre San Luis y El Carmen y zonas aledañas; Costa de Araujo. De 10.30 a 14.30 h.

Tunuyán

Entre calles La Luz, Fernández, Paso de Los Andes y Manzano Simón; Villa Seca. De 14.30 a 18.30 h.

En Ruta Provincial N°92 Las Rosas, entre calle Sarmiento y callejón Ruano. Afecta calle Reina y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

Entre calles Ejército de Los Andes, Ghilardi, Bustos y Tucumán Norte; La Consulta. De 9.30 a 13.30 h.

Entre calles Ejército de Los Andes, Tucumán Norte, Ricardo Bustos Norte y Tregea I y áreas adyacentes. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Bernardo Quiroga, entre Furlotti II e Independencia; La Consulta. De 9.45 a 13.45 h.

San Rafael