Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este viernes 17 de julio

Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este viernes 17 de julio

Servicios

Edemsa anunció que habrá interrupciones en el servicio eléctrico durante este jueves y afectará distintos barrios de: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Lavalle, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

usuario
Redacción ElNueve.com

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 17 de julio. Esto es debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y que afectarán a barrios de 7 departamentos.

Afectará zonas de: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Lavalle, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Desde Edemsa explicaron que si alguna persona registra un corte de energía imprevisto o necesita verificar su zona, puede realizar el reclamo o consulta a través de las siguientes vías oficiales:

  • WhatsApp: 2613435647
  • Atención al cliente: 08003333672

Estos son los cortes de luz en Mendoza para el viernes 17 de julio de 2026

Guaymallén

  • Entre calles Elpidio González, Tuyutí, San Francisco del Monte y Las Cañas y zonas aledañas; Las Cañas. De 9.00 a 13.00 h.
  • Entre calles Curupaití, Proyectada G126, 9 de Julio (o Jesús Nazareno) y Cerro Catedral. Afecta barrios 9 de Julio y Santa Elvira y áreas adyacentes; Jesús Nazareno. De 10.00 a 14.00 h.

Las Heras

  • En la intersección de calles San Esteban y Lavalle y zonas aledañas; El Borbollón. De 8.45 a 12.45 h.

Luján

  • Entre calles Besares, Italia, justicia y Víctor Delhez. En calle Darragueira y Monte Líbano y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 9.30 a 13.30 h.

Lavalle

  • En calle Urquiza, entre San Luis y El Carmen y zonas aledañas; Costa de Araujo. De 10.30 a 14.30 h.

Tunuyán

  • Entre calles La Luz, Fernández, Paso de Los Andes y Manzano Simón; Villa Seca. De 14.30 a 18.30 h.
  • En Ruta Provincial N°92 Las Rosas, entre calle Sarmiento y callejón Ruano. Afecta calle Reina y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

  • Entre calles Ejército de Los Andes, Ghilardi, Bustos y Tucumán Norte; La Consulta. De 9.30 a 13.30 h.
  • Entre calles Ejército de Los Andes, Tucumán Norte, Ricardo Bustos Norte y Tregea I y áreas adyacentes. De 9.30 a 13.30 h.
  • En calle Bernardo Quiroga, entre Furlotti II e Independencia; La Consulta. De 9.45 a 13.45 h.

San Rafael

  • En calle Escuela, entre Josefa Rosco y El Diamante; La Llave. De 10.30 a 14.30 h.
  • En calle Neme, hacia el norte de Ruta Nacional N°143; Jaime Prats. De 15.30 a 19.30 h.
  • Entre calles Josefa Rosco, Capitán Montoya, Carlos Lencinas y Pérez y zonas aledañas; La Llave. De 10.30 a 14.30 h.
  • Entre calles Las Aucas, Juarez Celman, El Toledano y Sarmiento. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle Chubut, entre Irene Curie y Alberdi y áreas adyacentes. De 9.30 a 12.30 h.
  • Entre calles Patricias Mendocinas, Sargento Cabral, Uruguay y Balcarce. En el barrio Alberdi. De 13.45 a 14.45 h.

Mirá todos los cortes de luz acá

Seguinos en