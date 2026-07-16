Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este viernes 17 de julio

Edemsa anunció que habrá interrupciones en el servicio eléctrico durante este jueves y afectará distintos barrios de: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Lavalle, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 17 de julio. Esto es debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y que afectarán a barrios de 7 departamentos.
Afectará zonas de: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Lavalle, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Desde Edemsa explicaron que si alguna persona registra un corte de energía imprevisto o necesita verificar su zona, puede realizar el reclamo o consulta a través de las siguientes vías oficiales:
- WhatsApp: 2613435647
- Atención al cliente: 08003333672
Estos son los cortes de luz en Mendoza para el viernes 17 de julio de 2026
Guaymallén
- Entre calles Elpidio González, Tuyutí, San Francisco del Monte y Las Cañas y zonas aledañas; Las Cañas. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Curupaití, Proyectada G126, 9 de Julio (o Jesús Nazareno) y Cerro Catedral. Afecta barrios 9 de Julio y Santa Elvira y áreas adyacentes; Jesús Nazareno. De 10.00 a 14.00 h.
Las Heras
- En la intersección de calles San Esteban y Lavalle y zonas aledañas; El Borbollón. De 8.45 a 12.45 h.
Luján
- Entre calles Besares, Italia, justicia y Víctor Delhez. En calle Darragueira y Monte Líbano y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 9.30 a 13.30 h.
Lavalle
- En calle Urquiza, entre San Luis y El Carmen y zonas aledañas; Costa de Araujo. De 10.30 a 14.30 h.
Tunuyán
- Entre calles La Luz, Fernández, Paso de Los Andes y Manzano Simón; Villa Seca. De 14.30 a 18.30 h.
- En Ruta Provincial N°92 Las Rosas, entre calle Sarmiento y callejón Ruano. Afecta calle Reina y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.
San Carlos
- Entre calles Ejército de Los Andes, Ghilardi, Bustos y Tucumán Norte; La Consulta. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Ejército de Los Andes, Tucumán Norte, Ricardo Bustos Norte y Tregea I y áreas adyacentes. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Bernardo Quiroga, entre Furlotti II e Independencia; La Consulta. De 9.45 a 13.45 h.
San Rafael
- En calle Escuela, entre Josefa Rosco y El Diamante; La Llave. De 10.30 a 14.30 h.
- En calle Neme, hacia el norte de Ruta Nacional N°143; Jaime Prats. De 15.30 a 19.30 h.
- Entre calles Josefa Rosco, Capitán Montoya, Carlos Lencinas y Pérez y zonas aledañas; La Llave. De 10.30 a 14.30 h.
- Entre calles Las Aucas, Juarez Celman, El Toledano y Sarmiento. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Chubut, entre Irene Curie y Alberdi y áreas adyacentes. De 9.30 a 12.30 h.
- Entre calles Patricias Mendocinas, Sargento Cabral, Uruguay y Balcarce. En el barrio Alberdi. De 13.45 a 14.45 h.