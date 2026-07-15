Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este jueves 16 de julio de 2026

Edemsa anunció que habrá interrupciones en el servicio eléctrico durante este jueves y afectará distintos barrios de: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 16 de julio. Esto es debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y que afectarán a barrios de 8 departamentos.

Afectará zonas de: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Desde Edemsa explicaron que si alguna persona registra un corte de energía imprevisto o necesita verificar su zona, puede realizar el reclamo o consulta a través de las siguientes vías oficiales:

WhatsApp: 2613435647

Atención al cliente: 08003333672

Estos son los cortes de luz en Mendoza para el jueves 16 de julio de 2026

Guaymallén

Entre calles Triunvirato, Antonelle, Santo Tomás de Aquino y Proyectada G165, y zonas aledañas; El Sauce. De 9.30 a 13.30 h.

Entre calles Almirante Brown, Puebla, Acosta y Pueyrredón y áreas adyacentes; El Sauce. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

En calle 9 de Julio, entre Vicente Gil y Avellaneda. En calle Pellegrini, entre Moreno y 9 de Julio. En calle Vicente López, entre Moreno y 9 de Julio y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.

Luján

En la intersección de Ruta Provincial N°16 y Ruta Provincial N°61 y zonas aledañas; El Carrizal. De 14.30 a 18.30 h.

Entre calles Besares, Darragueira, Monte Líbano e Italia y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

Entre calles Necochea, Perito Moreno, Espejo Norte y Calle 506 y zonas aledañas; Villa Seca. De 9.00 a 15.00 h.

En calle Zapata, hacia el oeste de La Nueva y zonas aledañas; Lunlunta. De 9.45 a 13.45 h.

Tupungato

Entre calles Atamiski, Méndez, Benito Aranda y 6 de septiembre; villa Bastias. De 9.45 a 13.45 h.

En calle el Álamo, entre Valderrama y callejón barrio Pérez; Cordón del Plata. De 9.15 a 13.15 h.

En Ruta Provincial N°89, entre calles B y Costa Canal; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

En calle El Ingenio, entre Costa Canal y Calle C; Cordón del Plata. De 9.30 a 13.20 h.

San Carlos

Entre calles Colonia Aguirre, Furlotti y El Indio; Eugenio Bustos. De 14.30 a 18.30 h.

En Ruta Nacional N°143, hacia el sureste del Loteo Navarro; Pareditas. De 10.30 a 14.30 h.

San Rafael,

En Ruta Provincial N°175, entre Ruta N°171 y vuelta El Escorial; Las Malvinas. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Mouriño, Borovina, La Pichana y Ramón Vera; El Tropezón. De 10.30 a 14.30 h.

Malargüe