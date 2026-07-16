La FIFA podría sancionar a la Selección por la bandera de Malvinas

El gesto de Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez tras la semifinal contra Inglaterra abrió un frente diplomático y deportivo. El organismo internacional analiza medidas disciplinarias y el gobierno británico exige un castigo ejemplar.

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 quedó atravesada por una polémica que excede lo futbolístico. Tras el triunfo 2-1 frente a Inglaterra en Atlanta, Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez desplegaron una bandera con la consigna “Las Malvinas son argentinas”, lo que derivó en un pedido de sanción por parte del gobierno británico y en la apertura de un expediente disciplinario por parte de la FIFA.

El ministro británico Peter Kyle fue categórico: “Es totalmente inapropiado que se utilicen los estadios de la FIFA para mensajes políticos. Esperamos que se actúe con firmeza”. La declaración puso presión sobre el organismo rector del fútbol mundial, que ya notificó a la AFA sobre la investigación.

Desde el lado argentino, el gesto fue interpretado como una reafirmación de la soberanía. El mediocampista Leandro Paredes expresó: “Las Malvinas siempre serán argentinas. Es un sentimiento que llevamos todos”. En tanto, Lautaro Martínez, autor del gol decisivo, reconoció: “Sabíamos que no era un partido más, por lo que significa para nuestra historia”.

Qué dice la normativa

El Código Disciplinario de la FIFA prohíbe expresiones políticas, religiosas o ideológicas en sus competencias. Las sanciones posibles incluyen advertencias, multas económicas y, en casos graves o reincidentes, suspensiones deportivas. Sin embargo, especialistas en derecho deportivo consideran improbable que se llegue a una sanción que afecte la participación de Argentina en la final.

El abogado especializado en derecho deportivo Gustavo Abreu explicó: “La FIFA suele aplicar multas en estos casos. La suspensión es excepcional y se reserva para conductas reiteradas o de mayor gravedad”.

Antecedentes

En el Mundial de Rusia 2018, los suizos Xhaka y Shaqiri fueron multados por gestos políticos vinculados a Kosovo. Más recientemente, el técnico egipcio Hossam Hassan mostró una bandera palestina en el Mundial 2026 y, hasta ahora, no recibió sanción. Estos antecedentes refuerzan la hipótesis de que la medida contra la AFA se limitaría a una multa.

La polémica expone la tensión entre la pasión futbolera y las expresiones políticas en escenarios globales. Mientras la FIFA busca preservar la neutralidad de sus competencias, la Selección se encuentra en el centro de un debate que combina deporte, diplomacia e identidad nacional.

Todo indica que la resolución será una multa económica acompañada de una advertencia, aunque la presión británica podría influir en la decisión final.