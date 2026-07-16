Mendoza: una niña de 11 años quedó en terapia intensiva tras ser atropellada por una conductora ebria

El accidente ocurrió cuando finalizaban los festejos por el triunfo de la Selección Argentina en Tupungato. La niña permanece en terapia intensiva y la conductora fue imputada tras dar positivo en el control de alcoholemia.

Una niña de 11 años permanece internada en el Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti luego de haber sido atropellada por una conductora que manejaba ebria en Tupungato.

El intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera explicó que el accidente se produjo cuando ya habían finalizado los festejos por el triunfo de la Selección Argentina y se desarrollaba la desconcentración de los vecinos en las inmediaciones de la plaza departamental. “Lo que tengo como primera información es que el hecho ocurrió cerca de la plaza. La conductora hizo una mala maniobra: quiso colocar primera marcha, pero puso marcha atrás y terminó embistiendo por detrás a la madre, a su pareja y a la niña de 11 años”, señaló el jefe comunal.

Aguilera confirmó que la menor fue trasladada de urgencia al Hospital Notti, donde permanece internada. “Tiene un pronóstico reservado y estamos esperando el informe médico de las próximas horas“, indicó.

Según informaron las autoridades, la conductora de 23 años, y el control de alcoholemia realizado tras el accidente arrojó un resultado de 1,49 gramos de alcohol por litro de sangre. “Después del análisis de alcoholemia dio 1,49 gramos de alcohol en sangre y quedó a disposición del ayudante fiscal, quien tomó las medidas correspondientes y lleva adelante la investigación“, precisó Aguilera.

De acuerdo con la información oficial, tras el atropello la joven abandonó momentáneamente el lugar para resguardar su integridad física, ya que algunas personas intentaban agredirla. Más tarde fue demorada y quedó a disposición de la Justicia.

“La celebración ya había terminado. Se había realizado toda la desconcentración y se había habilitado nuevamente la circulación sobre calle Matos. Fue en ese momento cuando ocurrió este lamentable hecho“, sostuvo el intendente.