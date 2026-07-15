Godoy Cruz: un camión cayó a un zanjón y dejó cinco personas heridas

El siniestro ocurrió en la intersección de Tiburcio Benegas y la lateral este del Corredor del Oeste. El conductor sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado al Hospital Central. Investigan si una falla mecánica provocó el despiste.

Un importante accidente de tránsito se registró este miércoles en Godoy Cruz, cuando un camión Mercedes-Benz 1114 perdió el control, se desvió de la calzada y terminó cayendo al interior de un zanjón. Como consecuencia del impacto, cinco personas resultaron heridas, una de ellas con lesiones de gravedad.

El hecho ocurrió en la intersección de calle Tiburcio Benegas y el lateral este del Corredor del Oeste, donde trabajaron efectivos policiales, personal de emergencias y equipos de rescate.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el camión circulaba de oeste a este por Tiburcio Benegas cuando, por causas que todavía son materia de investigación, el conductor perdió el dominio del vehículo.

Las primeras hipótesis indican que el siniestro podría haberse originado por una presunta falla en el sistema de frenos, lo que habría impedido controlar el camión antes de que se despistara y terminara dentro del zanjón ubicado junto al Corredor del Oeste.

Según informaron fuentes oficiales, el conductor del camión presentó politraumatismos de consideración y una posible fractura en la rodilla izquierda, por lo que fue asistido en el lugar y luego trasladado de urgencia al Hospital Central para recibir atención médica.

Otros cuatro ocupantes también fueron hospitalizados

Además del conductor, otras cuatro personas que viajaban en el camión sufrieron distintas lesiones producto del fuerte impacto.

Uno de los acompañantes presentó politraumatismos moderados y pérdida de conocimiento, motivo por el cual también fue derivado al Hospital Central.

Los otros tres ocupantes resultaron con politraumatismos leves, mientras que uno de ellos además sufrió heridas cortantes. Todos fueron trasladados al Hospital Lagomaggiore para realizar los controles médicos correspondientes.

Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar para asistir a las víctimas y establecer las causas del siniestro.