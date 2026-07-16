¿Habrá colectivos en Mendoza durante la final del Mundial?: el Gobierno analiza cambios tras los incidentes en los festejos

Después de los destrozos registrados durante la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026, el Gobierno de Mendoza evalúa cómo funcionará el transporte público este domingo. El último operativo dejó colectivos vandalizados, decenas de detenidos y policías heridos.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo moviliza a miles de hinchas, sino también a las autoridades provinciales. Luego de los incidentes registrados durante los festejos por la clasificación de la Selección argentina, el Gobierno de Mendoza analiza si habrá modificaciones en el funcionamiento de los colectivos durante el partido del próximo domingo.

Desde la Subsecretaría de Transporte confirmaron que se están evaluando distintas alternativas para garantizar la seguridad de pasajeros, choferes y unidades, aunque aclararon que la intención es mantener el servicio.

Qué pasó con los colectivos durante los festejos por Argentina

La victoria frente a Inglaterra provocó una multitudinaria celebración en distintos puntos de Mendoza, especialmente en el Kilómetro Cero, la calle Arístides Villanueva y otros espacios públicos.

Sin embargo, el operativo dejó importantes complicaciones para el transporte público. Según el balance oficial, cerca del 75% de las frecuencias del Gran Mendoza se vieron afectadas porque muchas unidades no pudieron completar sus recorridos debido a la gran cantidad de personas que ocupaban las calles y a la congestión vehicular.

Además, se registraron serios daños materiales:

15 colectivos terminaron con los vidrios rotos.

Ocho unidades sufrieron destrozos en el interior y en los techos.

También fueron robados o dañados más de diez martillos de emergencia, elementos obligatorios para la seguridad de los pasajeros.

Las zonas más afectadas fueron Las Heras, Maipú y Luján de Cuyo, donde el servicio recién logró normalizarse varias horas después de finalizado el encuentro.

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El Gobierno define cómo funcionará el transporte durante la final

Ante este escenario, el Ministerio de Gobierno, la Subsecretaría de Transporte, las empresas concesionarias y representantes del gremio SIPEMOM mantienen reuniones para definir el operativo del domingo.

Fuentes oficiales indicaron que la intención es que haya servicio, aunque no descartan implementar modificaciones para evitar nuevos hechos de vandalismo.

Desde el Ejecutivo explicaron que todas las alternativas permanecen bajo análisis y que la decisión final dependerá del resultado de las reuniones de coordinación y de las recomendaciones de Seguridad.

El gremio de choferes pidió suspender los colectivos durante el partido

Mientras el Gobierno analiza diferentes escenarios, desde SIPEMOM, el sindicato que representa a los choferes de colectivos, solicitaron una medida mucho más restrictiva.

La propuesta consiste en que todas las unidades permanezcan guardadas durante el desarrollo del partido y que recién retomen los recorridos cuando finalicen los festejos.

Desde el gremio argumentaron que la decisión busca proteger tanto a los trabajadores como a los pasajeros y evitar situaciones de riesgo, luego de las imágenes que mostraron personas subiéndose a los techos de los colectivos en movimiento y ataques con piedras contra varias unidades.

También advirtieron sobre las posibles consecuencias legales y humanas que podría generar un accidente si una persona cae desde un colectivo o resulta lesionada durante los festejos.

El operativo de seguridad dejó 41 detenidos y 14 policías heridos

El Ministerio de Seguridad y Justicia informó que el despliegue realizado durante los festejos concluyó con 41 personas detenidas o aprehendidas y 14 efectivos policiales lesionados.

Según el reporte oficial:

22 personas fueron identificadas por averiguación de antecedentes.

fueron identificadas por averiguación de antecedentes. 9 quedaron a disposición de la Justicia por distintas contravenciones.

quedaron a disposición de la Justicia por distintas contravenciones. 10 fueron detenidas por la presunta comisión de diferentes delitos.

Los policías heridos pertenecen a distintas jurisdicciones de la provincia: seis del Gran Mendoza, cinco de la Zona Sur y tres de la Zona Este.

Uno de los episodios más violentos ocurrió en Villa Atuel, en San Rafael, donde un grupo de personas protagonizó enfrentamientos con efectivos policiales durante los festejos.