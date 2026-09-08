Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este miércoles 9 de septiembre

Edemsa realizará tareas de mantemiento en barrios de Guaymallén, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Edemsa informó que este miércoles 9 de septiembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este miércoles 9 de septiembre
Esto son los cortes para este miércoles 9 de septiembre:
Ciudad
- En calle Circuito Papagallos, entre Divisadero Largo y Juan Moreira. Entre calles Las Chilcas, Los Junquillos, Los Chañares, Las Mentas y Las Verbenas. Entre calles Pablo Neruda, Circuito Papagallos, Pasaje Nuevo y Aliar y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.
Guaymallén
- Entre calles Elpidio González, Jesús Nazareno, Everest y Curupaití. De 10.30 a 14.30 h.
- En calle Curupaití, entre Castro y Rodríguez Peña. De 10.30 a 14.30 h.
Las Heras
- En calle Lavalle, entre San Esteban y Ruta Provincial N°24 y zonas aledañas; El Algarrobal. De 10.00 a 14.00 h.
Lavalle
- En la intersección de calles San Juan y 9 de Julio y zonas aledañas. De 15.00 a 18.00 h.
Luján
- Entre calles Benito de San Martín, Larrea, Viamonte y Los Aromos y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Terrada, entre Castro Barros y Bulnes. En barrio Portillo de Terrada y Fideicomiso Giezpa y zonas aledañas; Mayor Drummond. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Terrada, entre Olavarría y callejón Parrales de Norton. En callejones Walker y Los Ciruelos, hacia el oeste de Terrada y zonas aledañas; Perdriel. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- En Ruta Provincial N°60, entre callejón Campana y Laureano Lazar. Entre Ruta Provincial N°60, calle ProyectadaI338, callejones Campana y Ortega y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.
Tupungato
- En calle El Álamo, entre Valderrama y barrio Pérez; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.
- En Ruta Provincial N°89, entre Escuela N°1-528 Doctor Ricardo Palma y Paso La Carrera; La Carrera. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle El Álamo, entre Calle N°6 y Valderrama; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle El Álamo, entre Los Cuatro y Calle N°6. En el barrio Nuevo Cordón y Loteo Alcalde; Cordón del Plata. De 9.15 a 13.15 h.
San Carlos
- En calle Guillermo Díaz, entre Castillo y Sara de Puebla; Pareditas. De 14.30 a 18.30 h.
- En carril Casas Viejas, entre calles Castro y Escuela Vieja; Chilecito. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- Entre calles Coronel Campos, Balcarce, Venezuela y Segovia. De 15.00 a 19.00 h.
- Entre calles Sarmiento, Lugones, Benielli y Ballofet. De 9.00 a 13.00 h.
- En Ruta Nacional N°146, entre Ramón Barrera y Longi; La Llave. De 8.30 a 12.30 h.
- En el poblado de Agua del Toro. En las antenas del Sistema de Comunicación del Cerro Diamante y áreas adyacentes; Villa 25 de Mayo. De 10.00 a 13.45 h.
- En calle Monseñor de Miguel, hacia el sur de Calle 18; Las Malvinas. De 15.30 a 19.30 h.
- Entre calles Coronel Plaza, Emilio Civit, Suipacha y Las Heras. De 13.00 a 16.00 h.
- En calle López, entre Castillo y Godoy y áreas adyacentes; Goudge. De 9.30 a 12.30 h.