Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este miércoles 9 de septiembre

Edemsa realizará tareas de mantemiento en barrios de Guaymallén, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este miércoles 9 de septiembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este miércoles 9 de septiembre

Esto son los cortes para este miércoles 9 de septiembre:

Ciudad

En calle Circuito Papagallos, entre Divisadero Largo y Juan Moreira. Entre calles Las Chilcas, Los Junquillos, Los Chañares, Las Mentas y Las Verbenas. Entre calles Pablo Neruda, Circuito Papagallos, Pasaje Nuevo y Aliar y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.

Guaymallén

Entre calles Elpidio González, Jesús Nazareno, Everest y Curupaití. De 10.30 a 14.30 h.

En calle Curupaití, entre Castro y Rodríguez Peña. De 10.30 a 14.30 h.

Las Heras

En calle Lavalle, entre San Esteban y Ruta Provincial N°24 y zonas aledañas; El Algarrobal. De 10.00 a 14.00 h.

Lavalle

En la intersección de calles San Juan y 9 de Julio y zonas aledañas. De 15.00 a 18.00 h.

Luján

Entre calles Benito de San Martín, Larrea, Viamonte y Los Aromos y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 14.30 a 18.30 h.

En calle Terrada, entre Castro Barros y Bulnes. En barrio Portillo de Terrada y Fideicomiso Giezpa y zonas aledañas; Mayor Drummond. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Terrada, entre Olavarría y callejón Parrales de Norton. En callejones Walker y Los Ciruelos, hacia el oeste de Terrada y zonas aledañas; Perdriel. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

En Ruta Provincial N°60, entre callejón Campana y Laureano Lazar. Entre Ruta Provincial N°60, calle ProyectadaI338, callejones Campana y Ortega y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

En calle El Álamo, entre Valderrama y barrio Pérez; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

En Ruta Provincial N°89, entre Escuela N°1-528 Doctor Ricardo Palma y Paso La Carrera; La Carrera. De 9.45 a 13.45 h.

En calle El Álamo, entre Calle N°6 y Valderrama; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

En calle El Álamo, entre Los Cuatro y Calle N°6. En el barrio Nuevo Cordón y Loteo Alcalde; Cordón del Plata. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

En calle Guillermo Díaz, entre Castillo y Sara de Puebla; Pareditas. De 14.30 a 18.30 h.

En carril Casas Viejas, entre calles Castro y Escuela Vieja; Chilecito. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael