Paso clave hacia la gran final de Gran Hermano: con voto positivo, una participante abandona la casa este 7 de septiembre

A pocos días de la ansiada definición de Gran Hermano: Generación Dorada, este lunes por la noche una de las cinco participantes deberá abandonar el certamen tras someterse al voto positivo del público. Las mediciones en redes sociales y sondeos de opinión marcan tendencias divididas entre las candidatas que buscan meterse entre las cuatro finalistas del reality.

La cuenta regresiva para conocer al nuevo ganador de Gran Hermano: Generación Dorada ingresó en su instancia más extrema. Este lunes 7 de septiembre se llevará a cabo una nueva y crucial gala de eliminación que definirá a las cuatro jugadoras que competirán directamente por el título.

A diferencia de las eliminaciones tradicionales, en esta oportunidad el voto del público es positivo: los televidentes eligen a su participante favorita para consagrarse en el certamen de Telefe. La placa completa de nominadas está integrada por Sol Abraham, Luana Fernández, Yanina Zilli, Charlotte Caniggia y Yisela “Yipio” Pintos. Además, la salida de cualquiera de ellas arrastrará también al excompañero que ingresó para acompañarla en esta recta final.

Las encuestas y las mediciones en redes

A pocas horas de la emisión, los sondeos en distintas plataformas digitales comenzaron a delinear las preferencias de la audiencia. En la medición de la cuenta Mundo Famosos en Instagram, Yisela “Yipio” Pintos se perfila como la gran favorita de la gente con el 48,6% de los votos a favor, seguida por Charlotte Caniggia con el 30,3%. Más rezagadas aparecen Sol Abraham (10,4%) y Luana Fernández (6,8%), dejando en la posición más desfavorable a Yanina Zilli, quien cosechó apenas el 3,7% y quedaría señalada como la próxima eliminada.

Una tendencia similar reflejó el relevamiento de GH Encuestas en la red social X, posicionando nuevamente a Yipio al frente del respaldo popular y ubicando a Zilli con la menor cantidad de votos para permanecer en juego.

El ranking de imagen: otra mirada en la placa

Sin embargo, otros análisis plantean un escenario abierto. Según el ranking de imagen positiva y negativa presentado por el periodista Fefe Bongiorno, Sol Abraham lidera la valoración positiva con un 66%, mientras que Charlotte Caniggia acumula un 42% de imagen negativa. Bajo esta métrica, la posición de Luana Fernández y Charlotte también se encuentra en una zona de riesgo considerable.

La definición minuto a minuto, los porcentajes finales de la placa y todas las alternativas de la casa vivilo en la pantalla de El 9 Televida.