Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este miércoles 30 de septiembre

Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este miércoles 30 de septiembre

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Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Lavalle, Luján, Maipú, Tunuyán, Tupungato y San Rafael.

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Redacción ElNueve.com

Edemsa informó que este miércoles 30 de septiembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Lavalle, Luján, Maipú, Tunuyán, Tupungato y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este miércoles 30 de septiembre

Estos son los cortes de luz para este miércoles 30 de septiembre: 

Guaymallén

  • En calle Paso de los Patos, entre Reconquista y Berutti. Entre calles Vélez Sarsfield, Paso de los Patos, Moldes y Cobos. Entre calles Valentín Alsina, Paso de los Patos, Reconquista y Goya. En calle Uspallata, hacia el norte de Elpidio González y zonas aledañas; Dorrego. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

  • En la intersección de calles La Escondida y Lavalle; La Pega. De 10.00 a 14.00 h.– En la intersección de calle Lavalle y Ruta Provincial N°24; La Pega. De 10.00 a 14.00 h.
  • En calle Administración, hacia el norte de Ruta Provincial N°36 y zonas aledañas; Tres de Mayo. De 9.30 a 13.30 h.

Luján

  • En calle 25 de Mayo Oeste, entre Juan Agustín Maza y Vieytes. En calle Vieytes, entre Boedo y Palma. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

  • En calle Gardella, hacia el norte de Carril a Barrancas y zonas aledañas; Barrancas. De 14.30 a 18.30 h.
  • En calle Mischeni, hacia el este de calle 577. En calle 2 de abril, hacia el norte y hacia el sur de Mischeni y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 15.15 h.
  • En calle Cruz Videla Oeste, en el barrio Villa Guadalupe y áreas adyacentes; Cruz de Piedra. De 9.45 a 13.45 h.
  • En calle Quintana, hacia el este de Calle 577 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 10.00 a 14.00 h.

Tunuyán

  • En calle Pública (o calle Alto Verde), hacia el este de Ruta Nacional N°40; El Zampalito. De 14.45 a 18.45 h.
  • Entre Ruta Nacional N°40 sur, Ruta Nacional N°40 vieja y calle Figueroa. De 9.15 a 11.15 h.
  • Entre calles Taquima, República del Uruguay y el barrio El Totoral. En Bodegas Salentein y Viñedos Don Antonio S.A. De 14.30 a 18.30 h.

Tupungato

  • En calle Iriarte, entre callejón Navas y el barrio Hogar del Trabajador; El Zampal. DE 9.15 A 13.15 H.

San Rafael

  • En Ruta Provincial N°173, entre KM 28 y Virgen del Valle; Rama Caída. De 8.30 a 12.30 h.
  • Entre calles San Martín, La Fábrica, Los Sifones y Ruta N°202; Jaime Prats. De 9.30 a 13.30 h.

Los cortes de luz programados para esta semana

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