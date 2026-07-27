Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este martes 28 de julio

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de: Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este martes 28 de julio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este martes 28 de julio

Las Heras

En el barrio Altos Verdes; Uspallata. De 11.00 a 13.00 h.

Entre calles Ejército de los Andes, Los Cerrillos, Los Alerces y Los Cóndores. En el barrio Altos Verdes y zonas aledañas; Uspallata. De 13.00 a 15.00 h.

Luján

Entre calles Álzaga, Castro Barros, Almirante Brown y Acceso Sur. En loteo Bulnes y áreas adyacentes; Mayor Drummond. De 9.30 a 13.30 h.

En Ruta Provincial N°15, hacia el sur de Lamadrid; Pedriel. De 9.45 a 13.45 h.

Maipú

Entre calles Alsina, Virgen de Lourdes, carril Sarmiento y 9 de Julio. En el loteo Prima Terra y zonas aledañas; Luzuriaga. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Mischeni, hacia el este de 2 de abril y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.

Entre calles El Bajo, Rodríguez, Juan Vargas y Ruta Nacional N°7 (o Los Valencianos). En el loteo Tierra Mía y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 8.45 a 12.45 h.

Tunuyán

En la intersección de Ruta Provincial N°92 Las Rosas y callejón Ruano; Colonia Las Rosas. De 9.15 a 13.15 h.

En Ruta Provincial N°92 Las Rosas, entre calles Reina y Bombal; Colonia Las Rosas. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

Entre Ruta Nacional N°40 norte y calle Furno; El Zampalito. De 10.00 a 13.00 h.

En calle La Vencedora (o La Estancia), camino al dique Las Tunas, entre Finca La Niña Alba y Estancia Silva. Afecta al Departamento General de Irrigación; Gualtallary. De 9.45 a 13.45 h.

San Carlos

Entre calles El Indio, Furlotti y Colonia Aguirre; El Cepillo. De 14.30 a 18.30 h.

Entre calles Quiroga, Constantini y Costa Canal Uco; Eugenio Bustos. De 10.30 a 14.30 h.

San Rafael