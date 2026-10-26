Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este martes 27 de octubre

Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este martes 27 de octubre

Mendoza

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Las Heras, Maipú, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

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Redacción ElNueve.com

Edemsa informó que este martes 27 de octubre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Maipú, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este martes 27 de octubre

Estos son los cortes de luz para este martes 27 de octubre:

Guaymallén

  • En calle Cambiaggi, hacia el oeste de Milagros; Colonia Segovia. De 9.30 a 13.30 h.
  • Entre calles Pedro Molina, Rafael Obligado, Olascoaga y/o Malvinas Argentinas y Vicente López y Planes. En calle Malvinas Argentinas entre Mitre y Allayme y zonas aledañas; Belgrano. De 9.15 a 13.15 h.

Las Heras

  • En calle Independencia, entre Lisandro Moyano y Remedios de Escalada de San Martín. Entre calles Libertad, Remedios de Escalada, Independencia y Proyectada I200 y zonas aledañas; El Plumerillo. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle Lamadrid, entre callejón El Ángel y Dorrego. Entre calles Dorrego, Olascoaga, San Martín y Florentino Ameguino. En los barrios Juan Agustín Maza, Etapa 2 e Integración y áreas adyacentes; El Resguardo. De 8.30 a 12.30 h.

Maipú

  • En calle Boedo, entre Correa y Alberdi. Entre calles La Pampa, Calle N°12, Correa, José López Rivas y Blas Parera y zonas Aledañas; Gutiérrez. De 8.30 a 12.30 h.
  • En calle Vieytes, hacia el sur de Ruta Provincial N°60 y zonas aledañas; Cruz de Piedra. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

  • En Ruta Provincial N°89, en el Departamento General de Irrigación y zonas aledañas; San José. De 14.45 a 18.45 h.
  • En calle Fliri, hacia el sur de El Álamo; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

  • En la intersección de Ruta Nacional N°143 y calle Fuerte San Juan; Pareditas. De 8.30 a 12.30 h.
  • En calle N°2, entre Derinovsky y El Retiro; El Cepillo. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

  • Entre calles Alberdi, Patricias Mendocinas, Coronel Campos y Emilio Civit. De 8.30 a 12.30 h.
  • En Ruta Provincial N°200, entre Los Tres Puentes y Copado; Colonia Andes. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle Gutiérrez, entre Ruta Nacional N°143 y Mora; Rama Caída. De 9.30 a 12.30 h.
  • En calle Castro, entre El Cementerio y Barruti; Salto de las Rosas. De 8.45 a 12.45 h.

Malargüe

  • En Ruta provincial N°186, hacia el este de Ruta nacional N°40; La Batra. De 7.30 a 11.30 h.

Los cortes de luz programados para esta semana

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