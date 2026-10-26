Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este martes 27 de octubre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Las Heras, Maipú, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Edemsa informó que este martes 27 de octubre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Maipú, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este martes 27 de octubre

Estos son los cortes de luz para este martes 27 de octubre:

Guaymallén

En calle Cambiaggi, hacia el oeste de Milagros; Colonia Segovia. De 9.30 a 13.30 h.

Entre calles Pedro Molina, Rafael Obligado, Olascoaga y/o Malvinas Argentinas y Vicente López y Planes. En calle Malvinas Argentinas entre Mitre y Allayme y zonas aledañas; Belgrano. De 9.15 a 13.15 h.

Las Heras

En calle Independencia, entre Lisandro Moyano y Remedios de Escalada de San Martín. Entre calles Libertad, Remedios de Escalada, Independencia y Proyectada I200 y zonas aledañas; El Plumerillo. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Lamadrid, entre callejón El Ángel y Dorrego. Entre calles Dorrego, Olascoaga, San Martín y Florentino Ameguino. En los barrios Juan Agustín Maza, Etapa 2 e Integración y áreas adyacentes; El Resguardo. De 8.30 a 12.30 h.

Maipú

En calle Boedo, entre Correa y Alberdi. Entre calles La Pampa, Calle N°12, Correa, José López Rivas y Blas Parera y zonas Aledañas; Gutiérrez. De 8.30 a 12.30 h.

En calle Vieytes, hacia el sur de Ruta Provincial N°60 y zonas aledañas; Cruz de Piedra. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

En Ruta Provincial N°89, en el Departamento General de Irrigación y zonas aledañas; San José. De 14.45 a 18.45 h.

En calle Fliri, hacia el sur de El Álamo; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

En la intersección de Ruta Nacional N°143 y calle Fuerte San Juan; Pareditas. De 8.30 a 12.30 h.

En calle N°2, entre Derinovsky y El Retiro; El Cepillo. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

Entre calles Alberdi, Patricias Mendocinas, Coronel Campos y Emilio Civit. De 8.30 a 12.30 h.

En Ruta Provincial N°200, entre Los Tres Puentes y Copado; Colonia Andes. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Gutiérrez, entre Ruta Nacional N°143 y Mora; Rama Caída. De 9.30 a 12.30 h.

En calle Castro, entre El Cementerio y Barruti; Salto de las Rosas. De 8.45 a 12.45 h.

Malargüe