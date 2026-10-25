Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 7 departamentos este lunes 26 de octubre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del lunes 26 de octubre. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este lunes 19 de octubre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Luján, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este lunes 26 de octubre

Guaymallén

En calle Sucre, hacia el norte de Buena Nueva; El Sauce. De 9.30 a 13.30 h.

Entre calles Urquiza, Proyectada G, Franklin Villanueva y Bermudez. En el barrio Solares de Urquiza y zonas aledañas; San Francisco del Monte. De 10.00 a 14.00 h.

Entre calles Mathus Hoyos, Opuro, Figueroa Alcorta y Teniente Ibáñez. En la intersección de calles Los Pescadores y Teniente Ibáñez; Pedro Molina. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

En calle Los Cóndores, entre Costanera y Ruta N°89; Potrerillos. De 10.00 a 13.30 h.

En intersección de Ruta Provincial N°82 y Avenida Los Cóndores y zonas aledañas; Potrerillos. De 9.45 a 13.45 h.

Maipú

Entre calles Los Valencianos, Rivadavia, La Escondida, Santa Clara y Ruta N°7; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

En calle República del Uruguay, hacia el este de Ruta Nacional N°40. De 9.15 a 13.15 h.

En Ruta Provincial N°90 Aguirre, entre calles Manuel Manzano y Miguel Silva; Villa Seca. De 15.00 a 19.00 h.

En calle corredor Productivo, hacia el sur de Paso de Los Andes; Villa Seca. De 15.00 a 19.00 h.

Tupungato

En calle Luis Danti, hacia el oeste de Corredor Productivo o Ruta Provincial N°94. En Fincas Terra Viva S.R.L y Juan Francisco Bru; El Totoral. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

En calle El Álamo, entre Ciro Guiñazú La Cañada y San Martín Norte y zonas aledañas; La Consulta. De 9.45 a 13.45 h.

San Rafael