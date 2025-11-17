Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este martes 18 de noviembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

La empresa Edemsa informó que este martes 18 de noviembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes afectarán a barrios de Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Estos son los cortes de luz para este martes 18 de noviembre del 2025:

Ciudad

En calle Ituzaingó, entre Tucumán y Santiago del Estero. En la intersección de calles Santiago del Estero con Montecaseros y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.

Guaymallén

En la intersección de calle San Pedro con Durand y adyacencias; Corralitos. De 9.00 a 11.30 h.

Entre calles Triunvirato, Antonelli, Godoy Cruz y Las Verbenas. En los barrios Santa Rita, El Prado, Falucho y áreas adyacentes; Buena Nueva. De 8.30 a 12.30 h.

Luján

En la Avenida del Sol, en el barrio Valle del Sol; Potrerillos. De 9.45 a 13.45 h.

En calle Terrada, hacia el norte de Azcuénaga, y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.

Maipú

En calle Roque Sáenz Peña, entre calle N°577 y Las Margaritas, y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

En calles Los Pinos, Proyectada I236 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Alsina, hacia el este de Rodríguez; Luzuriaga. De 10.00 a 14.00 h.

En las adyacencias de la Ruta N°144 Oeste; El Sosneado. De 8.45 a 12.45 h.

Tunuyán

En la Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces y Bodega Piedra Negra (Lurton); Los Chacayes. De 9.00 a 13.00 h.

En la Ruta Provincial N°89, entre Estancia Los Árboles y Camping Refugio de la Cruz; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

Entre calles Independencia, Arequipa, Suárez y Ghilardi; La Consulta. De 14.30 a 18.30 h.

En calle Derinovsky, entre Finca Papes y Navarro. De 8.30 a 12.30 h.

San Rafael

En la Ruta Provincial N°175, entre calles La Primavera y Bargna; Las Malvinas. De 8.15 a 12.15 h.

Entre calles Montecaseros, Lugones, Perú y Los Franceses. De 8.30 a 11.00 h.

Entre calles Italia, Bolivia, Edison y Teniente General Perón. De 15.00 a 19.00 h.

Entre calles La Esmeralda, Marconi, Mercado y Bifani; Cuadro Benegas. De 8.00 a 12.00 h.

En la intersección de Ruta Nacional N°146 con calles San Francisco y Bombal y zonas aledañas; Cuadro Bombal. De 15.30 a 19.30 h.

En la Ruta Provincial N°190 (Ganadera), hacia el oeste de Ruta Nacional N°143. En Paso del Loro; Punta del Agua. De 9.00 a 13.00 h.