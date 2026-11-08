Graves socavones obligaron a cerrar una ruta clave para el turismo en Mendoza

Los daños en la calzada encendieron las alarmas y obligaron a interrumpir la circulación por razones de seguridad. Hay hundimientos profundos, fracturas y desprendimientos de grandes bloques de piedras. La medida afecta a uno de los recorridos más elegidos por los visitantes.

Un importante deterioro en un camino mendocino obligó a las autoridades a tomar una medida preventiva que afecta directamente al turismo. La aparición de profundos socavones y graves daños en la calzada encendió las alarmas y derivó en la interrupción del tránsito hasta nuevo aviso.

El problema se encuentra en la Ruta Provincial 173, en el departamento de San Rafael, específicamente en el circuito turístico del Cañón del Atuel. Se trata de un camino muy frecuentado por visitantes que llegan al sur provincial para disfrutar de sus paisajes y realizar distintas actividades recreativas.

Según se informó, el sector comprometido está ubicado aproximadamente a 500 metros antes de llegar a La Barra. Allí se detectaron importantes hundimientos, fracturas en distintos sectores del camino y desprendimientos de grandes bloques, un escenario que representa un riesgo para los vehículos.

La situación fue advertida durante una recorrida de Defensa Civil de la Municipalidad de San Rafael, cuyos equipos constataron la magnitud de los daños y dieron intervención a la Dirección Provincial de Vialidad.

Ante las condiciones de la calzada, se resolvió disponer un corte preventivo de circulación para evitar accidentes. La medida busca impedir que automovilistas y turistas atraviesen un tramo que presenta serios problemas estructurales.

Hasta cuándo estará cortada la ruta en el Cañón del Atuel

Por el momento, la interrupción del tránsito se mantiene vigente hasta nuevo aviso. No se comunicó una fecha estimada para la reapertura ni cuánto tiempo podrían demandar los trabajos necesarios para recuperar la circulación.

La posibilidad de habilitar nuevamente el camino dependerá de las evaluaciones técnicas y de las reparaciones que deban realizarse para garantizar condiciones seguras.

El cierre representa un inconveniente para quienes tenían previsto recorrer el Cañón del Atuel, uno de los principales atractivos naturales de Mendoza. Sus formaciones rocosas, paisajes y propuestas de aventura lo convierten en una visita habitual para turistas y familias que llegan a San Rafael durante todo el año.

¿Se puede llegar a Valle Grande?

Una de las dudas que surgió tras conocerse la medida es si también quedó restringido el acceso a Valle Grande. Sin embargo, es importante aclarar que no todos los sectores se encuentran afectados.

De acuerdo con el estado de rutas difundido por Turismo de San Rafael, el acceso asfaltado a Valle Grande permanece habilitado, aunque se recomienda circular con precaución. La restricción alcanza específicamente al tramo del circuito del Cañón del Atuel donde se detectaron los socavones.

Por otra parte, el acceso a El Nihuil, a través de las rutas 144 y 180, también figura como transitable.

Ante este escenario, se recomienda a quienes tengan previsto viajar consultar previamente el estado de los caminos, respetar la señalización y evitar cualquier intento de atravesar el sector cerrado.