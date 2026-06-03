Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este jueves 4 de junio

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Luján, Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este jueves 4 de junio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Luján, Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este jueves 4 de junio

Habrá cortes de luz para este jueves 4 de junio en:

Guaymallén

Entre calles Darwin, Blanco Encalada, Remedios de Escalada, Dorrego y adyacencias; Coronel Dorrego. De 9.30 a 13.30 h.

Luján

En la intersección de calle Alberti con Patricios y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.

Maipú

En calle Vieytes, entre Las Piedritas y Palma. En calle 25 de Mayo, entre Vieytes y Maza. En loteos Liceo Etapa Cuatro, Bolcato y Gironi. En barrios Golf Club y Solares de Maipú. En Pasaje Milani y adyacencias. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Proyectada I41, hacia el oeste de Los Salamanquinos; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 11.00 h.

En el barrio Plan 22 de Agua y Energía; Luzuriaga. De 9.45 a 12.45 h.

Lavalle

En calle Dorrego, entre Juan Manuel de la Reta y Palomares. En calles Proyectadas V271 y V272; Las Violetas. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Félix Araujo, entre Grosso y callejón Donoso. En callejón Donoso, entre Félix Araujo y Proyectada V287. En calles Proyectadas V281, V279 y áreas adyacentes; Paramillo. De 10.00 a 14.00 h.

En la intersección de calle Quiroga con Rama N°3 y zonas aledañas; Jocolí. De 9.45 a 13.45 h.

Tunuyán

En calle Olazábal, entre San Lorenzo y Bombal. En calle Bombal, entre Olazábal y La Argentina. En el barrio C.E.C. De 9.00 a 13.00 h.

En la Ruta Provincial N°94, entre calles Los Sauces y Clodomiro Silva, y zonas aledañas; Los Chacayes. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

En la Ruta Nacional N°40 Vieja, entre calles Guillermo Díaz y Fuenzalida, y áreas adyacentes; Chilecito. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael