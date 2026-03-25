Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este jueves 26 de marzo

Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este jueves 26 de marzo

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Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Rafael y Malargüe.

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Redacción ElNueve.com

Edemsa informó que este jueves 26 de marzo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este jueves 26 de marzo

Este jueves 26 de marzo habrá cortes de luz en:

Luján

  • En la Ruta Provincial N°15. En el barrio Juan Pablo II y zonas aledañas; Perdriel. De 9.15 a 13.15 h.
  • En la Lateral Este del Acceso Sur, entre calles Boedo y Malabia, y adyacencias; Carrodilla. De 8.45 a 12.45 h.
  • En la Ruta Provincial N°86, entre Ruta N°15 y calle Cochabamba; Ugarteche. De 15.00 a 19.00 h.

Maipú

  • En calle El Chilcal, entre Costa Canal y Ruta Provincial N°24. En calle Vallet, hacia el norte de Chacón, y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.
  • En la intersección de calle Tulumaya con Víctor Hugo y zonas aledañas; La Primavera. De 9.00 a 15.00 h.
  • En calle Pescara, entre Los Baños y El Bajo. En calle Cervantes, entre Bombal y Ruta Provincial N°50, y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

  • En calle 9 de Julio, hacia el oeste de Arenales; La Palmera. De 9.45 a 13.45 h.

Tupungato

  • En calle San Pablo, frente a finca Zuccardi. En La Agrícola S.A.; El Totoral. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

  • En calle Nueva, 700 metros hacia el norte de Lencinas. En Pircas S.R.L. y zonas aledañas; Vista Flores. De 14.30 a 17.30 h.
  • En calle Crespo, hacia el norte de La Argentina. En calle Sarmiento, hacia el norte de Crespo; Colonia Las Rosas. De 9.45 a 13.45 h.
  • En calle Sebastianelli, entre Miguel Silva y Ruta Provincial N°94. En barrio El Milagro; Los Sauces. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

  • En la Ruta Provincial N°190, camino hacia Agua Escondida; Punta de Agua. De 8.30 a 14.30 h.
  • Entre calles Sarmiento, Lugones, Benielli y Balloffet. De 8.45 a 12.45 h.
  • Entre calles Sarmiento, 20 de Junio, Julio A. Roca y Las Tortuguitas; El Toledano. De 9.00 a 12.00 h.

Malargüe

  • En la Ruta Provincial N°190; Agua Escondida. De 8.30 a 14.30 h.

ESTOS SON LOS CORTES DE LUZ DE ESTA SEMANA

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