Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este jueves 26 de marzo

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Rafael y Malargüe.

Edemsa informó que este jueves 26 de marzo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este jueves 26 de marzo

Este jueves 26 de marzo habrá cortes de luz en:

Luján

En la Ruta Provincial N°15. En el barrio Juan Pablo II y zonas aledañas; Perdriel. De 9.15 a 13.15 h.

En la Lateral Este del Acceso Sur, entre calles Boedo y Malabia, y adyacencias; Carrodilla. De 8.45 a 12.45 h.

En la Ruta Provincial N°86, entre Ruta N°15 y calle Cochabamba; Ugarteche. De 15.00 a 19.00 h.

Maipú

En calle El Chilcal, entre Costa Canal y Ruta Provincial N°24. En calle Vallet, hacia el norte de Chacón, y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.

En la intersección de calle Tulumaya con Víctor Hugo y zonas aledañas; La Primavera. De 9.00 a 15.00 h.

En calle Pescara, entre Los Baños y El Bajo. En calle Cervantes, entre Bombal y Ruta Provincial N°50, y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

En calle 9 de Julio, hacia el oeste de Arenales; La Palmera. De 9.45 a 13.45 h.

Tupungato

En calle San Pablo, frente a finca Zuccardi. En La Agrícola S.A.; El Totoral. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

En calle Nueva, 700 metros hacia el norte de Lencinas. En Pircas S.R.L. y zonas aledañas; Vista Flores. De 14.30 a 17.30 h.

En calle Crespo, hacia el norte de La Argentina. En calle Sarmiento, hacia el norte de Crespo; Colonia Las Rosas. De 9.45 a 13.45 h.

En calle Sebastianelli, entre Miguel Silva y Ruta Provincial N°94. En barrio El Milagro; Los Sauces. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

En la Ruta Provincial N°190, camino hacia Agua Escondida; Punta de Agua. De 8.30 a 14.30 h.

Entre calles Sarmiento, Lugones, Benielli y Balloffet. De 8.45 a 12.45 h.

Entre calles Sarmiento, 20 de Junio, Julio A. Roca y Las Tortuguitas; El Toledano. De 9.00 a 12.00 h.

Malargüe