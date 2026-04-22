Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este jueves 23 de abril

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este jueves 23 de abril se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este jueves 23 de abril

Los cortes de luz para este jueves 23 de abril:

Guaymallén

Entre calles La Purísima, Río Tordillo, Virgen de Lourdes, Proyectada G49 y zonas Aledañas; Capilla del Rosario. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

En la intersección de calle Pedro Pascual Segura con Paraná y adyacencias; El Plumerillo. De 9.45 a 13.45 h.

Luján

Entre calles Santa Elena y Carril Viejo, hacia el sur de El Remanso, y zonas aledañas; Anchoris. De 9.15 a 13.15 h.

Entre calles Vicente López, Panamá, Matheu y Río seco Viamonte. En barrio Las Carretas y adyacencias; La Puntilla. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

En la Lateral Sur del Acceso Este, entre calles Arturo González y Crucero General Belgrano. En Crucero General Belgrano, hacia el sur de Acceso Este, y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.30 a 12.30 h.

En calle Jerónimo Ruiz, hacia el norte de Carril Gómez. En carril Gómez, hacia el oeste de Jerónimo Ruiz, y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

Entre calles Bascuñán, Neme, Ruta Tabanera y Ruta Provincial N°92 (Las Rosas); Colonia Las Rosas. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Taquima. En el barrio El Totoral y en Bodegas Salentein; Villa Seca. De 14.30 a 18.30 h.

En calle Dante, 900 metros hacia el este de Ruta Los Árboles; Los Árboles. De 9.30 a 13.00 h.

San Carlos

Entre calle La Salada y Carril Casas Viejas. En loteo Moreno y barrio Cooperativa El Diamante. De 9.00 a 13.00 h.

En calle José Vicente Zapata, entre San Martín y Quiroga. De 10.30 a 14.30 h.

San Rafael