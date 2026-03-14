Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos el lunes 16 de marzo

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del lunes 16 de marzo. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este lunes 16 de marzo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Luján, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este lunes 16 de marzo

Guaymallén

Entre calles Mauricio Grenón, Severo del Castillo, Pacheco y San Miguel; Puente de Hierro. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Franco, Proyectada G192, Severo del Castillo y callejón Aguirre; Corralitos. De 9.15 a 13.15 h.

Luján

En el Carril Viejo; Anchoris. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

En calle Videla Castillo, hacia el este de Ozamis. En loteo El Recodo y en barrio Ampros 11; Rusell. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

En calle La Vencedora, entre Ruta Provincial N°89 y escuela Juan González Ozo; Gualtallary. De 9.15 a 11.15 h.

Tunuyán

En calle Crayón, entre Calderón y Ruta Nacional N°40; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

En el Carril Casas Viejas, entre calles El Corsario Rojo y Capitán Cobos. De 14.30 a 18.30 h.

Entre calles Costa Canal Uco, Constantini y Quiroga; Eugenio Bustos. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael