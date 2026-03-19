Mendoza: habrá cortes de luz en 6 departamentos y una localidad de montaña quedará sin servicio durante horas este viernes 20 de marzo

Edemsa realizará tereas de mantenimiento en: Guaymallén, Las Heras, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este jueves 19 de marzo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este jueves 19 de marzo

Estos son los cortes de luz para este viernes 20 de marzo:

Guaymallén

En calle Severo del Castillo, entre Pedro del Castillo y callejón Salcedo. En calle Godoy Cruz, entre Milagros y Godolfredo Paladini; Kilómetro 11. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

EN TODA LA LOCALIDAD DE POLVAREDAS. De 11.00 a 15.00 h.

Maipú

En la intersección de calle Otondo Muñoz con Coria y zonas aledañas. De 15.00 a 17.00 h.

En calle Martínez, entre Tomasa de San Martín y Padre Vázquez. Entre calles Sargento Cabral, Pablo Pescara, Segura y Ozamis. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Buenos Aires, hacia el este de Olascoaga; La Primavera. De 9.00 a 11.00 h.

En calle PROYECTADA I146; Fray Luis Beltrán. De 9.45 a 13.45 h.

Tunuyán

En calle Santa Rosa, hacia el norte de Las Pintadas (o Steindl); Las Pintadas. De 14.30 a 18.30 h.

En calle Juan Aveiro, entre San Julián y Lencinas; Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

En calle San Martín Norte, entre Fray Luis Beltrán y barrio El Esfuerzo. De 9.30 a 13.30 h.

Entre calles Calderón, Lavalle, Espinosa y Carril Casas Viejas. De 9.30 a 13.30 h.

Entre calle La Salada y Carril Casas Viejas. En loteo Moreno y barrio Cooperativa El Diamante. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael