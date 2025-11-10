Mendoza: habrá cortes de luz en 6 departamentos para este martes 11 de noviembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

La empresa Edemsa informó que este martes 11 de noviembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes afectarán a barrios de Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Estos son los cortes de luz para este martes 11 de noviembre del 2025:

Guaymallén

En calle Carmen Argumedo, entre Benjamín Argumedo y callejón Los Italianos; Kilómetro 8. De 9.30 a 13.30 h.

Luján

En calle Almirante Brown, entre San Martín y barrio Las Candelas. En calle Proyectada J267 y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 14.30 a 18.30 h.

En la intersección de Acceso Sur con calle Zapiola y adyacencias; Mayor Drummond. De 9.30 a 12.30 h.

Maipú

Entre calles Ledesma, Godoy Cruz, Sarmiento y Pablo Pescara. De 9.15 a 12.15 h.

En el Carril Barriales, hacia el este de Lamadrid Sur; San Roque. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

Entre calles “B” y El Ingenio; Cordón del Plata. De 8.30 a 12.30 h.

San Carlos

En calle Coronel Videla, entre José Oldrá y Ruta Nacional N°40. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Quiroga Este, entre Constitución y Ruta Nacional N°40. En los barrios Ciudad Centro, Ceferino Namuncurá, José Hernández y Eugenio Bustos. De 14.30 a 18.30 h.

En calle Puerta, hacia el este de Soriano. De 9.30 a 13.20 h.

San Rafael

En la Ruta Provincial N°175, entre calles Castro y El Escorial; Las Malvinas. De 15.15 a 19.15 h.

Entre calles Uriburu, Lavalle, Juan José Paso y San Martín; Cuadro Nacional. De 8.30 a 12.30 h.

Entre calles San Martín, La Fábrica, Los Sifones, Ruta Provincial N°200 y zonas aledañas; Jaime Prats. De 8.45 a 12.45 h.

En la Ruta Provincial N°201, hacia el sur de Ruta N°202, y adyacencias; Soitué. De 9.30 a 13.30 h.