Mendoza: habrá cortes de luz en 6 departamentos para este martes 11 de noviembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Redacción ElNueve.com

La empresa Edemsa informó que este martes 11 de noviembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes afectarán a barrios de Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Estos son los cortes de luz para este martes 11 de noviembre del 2025:

Guaymallén

  • En calle Carmen Argumedo, entre Benjamín Argumedo y callejón Los Italianos; Kilómetro 8. De 9.30 a 13.30 h.

Luján

  • En calle Almirante Brown, entre San Martín y barrio Las Candelas. En calle Proyectada J267 y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 14.30 a 18.30 h.
  • En la intersección de Acceso Sur con calle Zapiola y adyacencias; Mayor Drummond. De 9.30 a 12.30 h.

Maipú

  • Entre calles Ledesma, Godoy Cruz, Sarmiento y Pablo Pescara. De 9.15 a 12.15 h.
  • En el Carril Barriales, hacia el este de Lamadrid Sur; San Roque. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

  • Entre calles “B” y El Ingenio; Cordón del Plata. De 8.30 a 12.30 h.

San Carlos

  • En calle Coronel Videla, entre José Oldrá y Ruta Nacional N°40. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle Quiroga Este, entre Constitución y Ruta Nacional N°40. En los barrios Ciudad Centro, Ceferino Namuncurá, José Hernández y Eugenio Bustos. De 14.30 a 18.30 h.
  • En calle Puerta, hacia el este de Soriano. De 9.30 a 13.20 h.

San Rafael

  • En la Ruta Provincial N°175, entre calles Castro y El Escorial; Las Malvinas. De 15.15 a 19.15 h.
  • Entre calles Uriburu, Lavalle, Juan José Paso y San Martín; Cuadro Nacional. De 8.30 a 12.30 h.
  • Entre calles San Martín, La Fábrica, Los Sifones, Ruta Provincial N°200 y zonas aledañas; Jaime Prats. De 8.45 a 12.45 h.
  • En la Ruta Provincial N°201, hacia el sur de Ruta N°202, y adyacencias; Soitué. De 9.30 a 13.30 h.

Recomendaciones durante los cortes programados

Desde Edemsa recomiendan a los usuarios:

  • Desconectar equipos eléctricos sensibles.
  • Evitar el uso de electrodomésticos de alto consumo durante los cortes.
  • Mantener cerradas las heladeras y freezers para conservar la cadena de frío.
  • Tomar las precauciones necesarias si se utilizan equipos médicos que requieran energía eléctrica.
