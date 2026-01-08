Mendoza: habrá cortes de luz en 6 departamentos este viernes 9 de enero

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este viernes 9 de enero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Viernes 09/01/2026

Este viernes habrá cortes este viernes en:

Guaymallén

Entre calles Ejército de los Andes, Remedios de Escalada, Sargento Cabral, Moldes y adyacencias; Coronel Dorrego. De 8.00 a 12.00 h.

Las Heras

Entre calle San Ramón, Ruta Nacional N°40 y áreas adyacentes; El Pastal. De 8.15 a 12.15 h.

En el barrio Nuevas Quintas de San Isidro y zonas aledañas; El Challao. De 9.00 a 11.00 h.

Lavalle

En la intersección de calle Palomares con Los Duraznos y adyacencias; El Vergel. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

En calle Iriarte, entre La Manga y callejón Navas; El Zampal. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

En la Ruta Nacional N°40, entre calles Navarro y Estrella; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael