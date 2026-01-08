Mendoza: habrá cortes de luz en 6 departamentos este viernes 9 de enero

Servicios

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Redacción ElNueve.com

Edemsa informó que este viernes 9 de enero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Viernes 09/01/2026

Este viernes habrá cortes este viernes en:

Guaymallén

  • Entre calles Ejército de los Andes, Remedios de Escalada, Sargento Cabral, Moldes y adyacencias; Coronel Dorrego. De 8.00 a 12.00 h.

Las Heras

  • Entre calle San Ramón, Ruta Nacional N°40 y áreas adyacentes; El Pastal. De 8.15 a 12.15 h.
  • En el barrio Nuevas Quintas de San Isidro y zonas aledañas; El Challao. De 9.00 a 11.00 h.

Lavalle

  • En la intersección de calle Palomares con Los Duraznos y adyacencias; El Vergel. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

  • En calle Iriarte, entre La Manga y callejón Navas; El Zampal. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

  • En la Ruta Nacional N°40, entre calles Navarro y Estrella; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

  • En la intersección de calle Apague con Balbino Arizu y zonas aledañas; Villa Atuel. De 9.00 a 13.00 h.
  • En la Ruta Nacional N°144, entre calles Las Rosas y El Moro, y adyacencias; Cuadro Benegas. De 8.30 a 12.30 h.
  • Entre calles Muñoz, Neme, Camino a Soitué y Ruta Provincial N°201; Jaime Prats. De 8.45 a 12.45 h.

ESTOS SON LOS CORTES PREVISTOS PARA ESTA SEMANA

