Mendoza: habrá cortes de luz en 6 departamentos este viernes 22 de mayo

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este viernes 22 de mayo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este viernes 22 de mayo

Este viernes 22 de mayo habrá cortes de luz en:

Guaymallén

Entre calles Godoy Cruz, Alpatacal, Bandera de Los Andes y López de Gomara; Villa Nueva. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

En calle Proyectada I333 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

En el Corredor Productivo, entre calles “B” y Nueva Furno. En Valmor S.A. De 9.45 a 12.45 h.

Tunuyán

Entre callejón Hinojosa, calles Taquima, República del Uruguyay y barrio El Totoral. En Domingo Fazzio, Viñedos y Frutales S.A. y bodegas Salentein S.A., entre otros. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

En el Carril Nacional, hacia el norte de barrio El Progreso. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Ghilardi, entre El Campo (o Costa Canal Uco) y Malvinas Argentinas. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael