Falsa alarma y conmoción total: dieron por muerto a un ex Gran Hermano y debió salir a desmentirlo

Los fanáticos de Gran Hermano quedaron en shock al leer fuertes versiones que aseguraban el fallecimiento de Emma Vich, el subcampeón de la edición 2023 del reality que se emite por El 9 Televida.

Una verdadera ola de angustia y confusión se apoderó de las redes sociales en las últimas horas tras la viralización de una drástica noticia falsa. Los fanáticos de Gran Hermano quedaron en shock al leer fuertes versiones que aseguraban el fallecimiento de Emma Vich, el subcampeón de la edición 2023 del reality que se emite por El 9 Televida. Ante la masiva cantidad de mensajes y la preocupación de su entorno, el propio peluquero cordobés debió filmarse de urgencia para llevar tranquilidad.

El influencer, que roza los 600 mil seguidores en su cuenta de Instagram, recurrió a sus historias virtuales para sepultar el macabro rumor. “Hola gente, estoy vivo. Si ven las noticias que dicen que pasé al otro lado… ¡Estoy vivo!”, exclamó con firmeza el cordobés para frenar la bola de nieve.

El fuerte descargo de Emma contra las fake news

Visiblemente molesto por el tenor de los comentarios y el impacto que este tipo de bromas de mal gusto generan en su círculo íntimo, el exhermanito repudió los portales y usuarios que difundieron la falsedad: “No a ese tipo de mentiras y fake news, porque son horribles. Hay familia atrás, hay amigos, hay gente…”, reflexionó con seriedad.

Para justificar el porqué de una aparente inactividad que ayudó a alimentar las sospechas de los internautas, Emma Vich detalló su presente laboral: “Chicos, estoy en Buenos Aires, estoy bien, estoy haciendo contenido y estoy haciendo laburos. O sea, fin. Beso. Gracias a la gente que me escribió y se preocupó. Pero no hagan más eso, no está bueno”, concluyó el finalista que en su momento disputó el premio mayor frente al uruguayo Bautista Mascia.

Un personaje inolvidable y su feroz interna con un jugador actual

El paso de Emma Vich por la casa de la temporada anterior estuvo marcado por un perfil sumamente histriónico, peleas memorables por la convivencia y una conmovedora historia de superación personal contra las adicciones que caló hondo en la audiencia. Sin embargo, su nombre no solo es noticia por esta falsa alarma, sino también por el picante frente de conflicto que mantiene abierto con la actual temporada de Gran Hermano Generación Dorada.

Hace apenas unas semanas, el cordobés causó revuelo al destapar una vieja interna con Juanicar (Juan Ignacio Caruso), el actor de La sociedad de la nieve que hoy compite en el encierro. Al enterarse de su ingreso, Emma disparó con munición gruesa en la red social X: “¡Bien que te gateabas a mi marido y te dabas el gusto de tirarme mierda! Te quiero ver ahora a dónde llegás. Te morías por entrar”, lanzó letal.

El trasfondo de la disputa data de 2024, cuando el hoy participante del reality había tuiteado de forma polémica contra el estilista: “Necesito que Emma desaparezca de este programa. Voy a terminar cayendo en la homofobia y siendo cancelado de nuevo”. Con las cartas sobre la mesa y tras confirmar que está más vivo que nunca, el mediático promete seguir de cerca el desempeño de su enemigo público en las galas de El 9 Televida.