Impactantes videos: seis cóndores andinos se posaron en una antena en Tupungato y sorprendió a todos

El impresionante avistamiento ocurrió en la zona de Los Cerrillos, en Tupungato. Las imágenes muestran a seis ejemplares adultos de cóndor andino sobre antenas repetidoras y rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Un impactante registro de cóndores andinos volvió a poner a Mendoza en el centro de la atención por sus paisajes y su riqueza natural. En las últimas horas, un video grabado en la zona de Los Cerrillos, en Tupungato, mostró a seis ejemplares adultos posados y volando alrededor de una antena repetidora en plena cordillera.

Las imágenes, captadas con un dron, sorprendieron por la cercanía con la que se observó a estas emblemáticas aves de montaña, consideradas uno de los símbolos más representativos de la Cordillera de los Andes y de la fauna mendocina.

El video de los cóndores en Tupungato que se volvió viral

El registro fue realizado por Matías Gottardini mientras operaba un dron en el sector de antenas repetidoras ubicado en Los Cerrillos. En el video se puede observar a los seis cóndores andinos adultos descansando sobre las estructuras metálicas y sobrevolando la zona montañosa.

La escena generó asombro en redes sociales y rápidamente comenzó a circular en distintos medios del país debido a la magnitud del avistamiento y a la claridad de las imágenes.

En los últimos meses, distintos registros similares comenzaron a multiplicarse en sectores cordilleranos de Tupungato, algo que especialistas consideran una señal positiva sobre la permanencia de la especie en la región.

El cóndor andino, una especie clave para Mendoza

El cóndor andino es considerado una especie fundamental para el equilibrio ambiental de las zonas de montaña. Su rol como ave carroñera permite eliminar restos animales y evitar posibles focos de infección que podrían afectar a otros ejemplares de la fauna silvestre.

En Mendoza, esta especie fue declarada Monumento Natural Provincial mediante la Ley 6599/98 y actualmente se encuentra catalogada a nivel internacional como una especie “amenazada”, principalmente debido a su baja tasa reproductiva y a distintos riesgos ambientales.

El avistamiento se produjo en un contexto especial para la conservación de esta ave en Mendoza. En noviembre de 2025, el Parque Provincial Tupungato fue escenario del nacimiento de un ejemplar de cóndor andino, un hecho considerado de gran importancia para la preservación de la especie.

La zona cordillerana del Valle de Uco es uno de los espacios naturales más relevantes para la fauna de alta montaña y reúne condiciones ideales para la observación y conservación de aves como el cóndor.