Mendoza: habrá cortes de luz en 6 departamentos este viernes 2 de octubre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este viernes 2 de octubre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este viernes 2 de octubre

Estos son los cortes de luz para este viernes 2 de octubre:

Guaymallén

En callejón Ángel Rodríguez, hacia el norte de Ruta Provincial N°50 y zonas aledañas; Kilómetro 8. De 9.30 a 13.30 h.

Entre calles Milagros, Roque Sáenz Peña, Proyectada G559 y Carril a Lavalle. En el barrio Polo desarrollo y áreas adyacentes; Colonia Segovia. De 9.45 a 13.45 h.

Luján

En calle Roque Sáenz Peña, entre Gigliotti y Pincolini. En calle Guardia Vieja, hacia el norte de Roque Sáenz Peña y zonas aledañas; Vistalba. De 10.30 a 14.30 h.

Entre calles Roque Sáenz Peña, Guardia Vieja, Telva Barrera y Gigliotti y áreas adyacentes; Vistalba. De 10.30 a 14.30 h.

Maipú

En calle Fatigoni, hacia el norte de Ruta Provincial N°50 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Montecaseros, hacia el este de Canal Pescara y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.45 a 13.45 h.

Tunuyán

En Ruta Provincial N°92 Las Rosas, entre calle Sarmiento y callejón ruano. En el Loteo Carletti y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

En Ruta Provincial N°89, entre calles Benigno Aguirre y Capilla San Judas Tadeo. En Finca La Pita, camping El Rincón del Nogal y Restaurante Mi Rancho; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

En calle Luis Danti, entre Finca Los Compadres y Vitifrutícola Tunuyán S.R.L. y zonas aledañas; El Algarrobo. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

Entre calles Tienda Vieja, Independencia, Combes y Ruta Provincial N°92; La Consulta. De 14.45 a 18.45 h.

En calle José Vicente Zapata, entre San Martín Norte y Ruta Provincial N°92. En el barrio El Mirador y zonas aledañas; La Consulta. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael