Un poste cayó sobre un joven de 21 años y fue trasladado en hélicoptero al Hospital Central 

El trabajador sufrió graves lesiones mientras reparaba un transformador en Tres Porteñas. Primero fue llevado al Hospital Perrupato y luego derivado de urgencia al Hospital Central en el helicóptero Halcón 3.

Un trabajador de 21 años sufrió graves heridas este jueves por la mañana cuando un poste cayó sobre él mientras realizaba tareas de reparación de un transformador eléctrico en la localidad de Tres Porteñas, en el departamento de San Martín.

El accidente ocurrió en el Callejón Carbone, en un sector perteneciente a la Cooperativa Eléctrica Alto Verde Algarrobo Grande. Según la información disponible, el joven se encontraba trabajando cuando el poste cayó desde una altura aproximada de 12 a 13 metros y lo golpeó.

De acuerdo con el reporte del operativo sanitario, el trabajador cayó desde una altura considerable y quedó con múltiples lesiones de gravedad.

El primer traslado se realizó hacia el Hospital Perrupato de San Martín, donde recibió atención médica y se realizaron los primeros estudios para determinar el alcance de los traumatismos.

Ante la complejidad del cuadro, los profesionales decidieron solicitar su derivación a un centro de mayor complejidad en la Ciudad de Mendoza.

El diagnóstico realizado en el Hospital Perrupato determinó que el joven presentaba un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave, hematoma subdural laminar, edema cerebral difuso y hemorragia subaracnoidea traumática, además de trauma toracoabdominal cerrado con contusión pulmonar bilateral severa y una herida cortante en la rodilla derecha.

Por la gravedad del cuadro, los médicos consideraron necesario trasladarlo al Hospital Central, donde podría continuar recibiendo atención especializada.

Ante la solicitud de una derivación sanitaria aérea, personal del CAP puso en marcha el operativo para trasladar al paciente desde San Martín hacia la Ciudad de Mendoza.

El helicóptero Halcón 3 fue alistado en la Base Cóndor y posteriormente se dirigió al Hospital Perrupato para realizar la evacuación.

El traslado se llevó adelante bajo asistencia respiratoria mecánica y soporte vasopresor, debido al delicado estado en el que se encontraba el paciente. Una vez completado el vuelo, el joven fue entregado en la guardia del Hospital Central de Mendoza.

El joven permanece en estado reservado

Luego de la derivación aérea, el trabajador quedó internado en el Hospital Central. El paciente permanece en estado reservado, de acuerdo con la información correspondiente al operativo de traslado.