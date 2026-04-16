Mendoza: habrá cortes de luz en 6 departamentos este viernes 17 de abril

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Edemsa informó que este viernes 17 de abril se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Guaymallén
- En callejón Vargas, hacia el sur de la Lateral de Hospital EL Sauce, y zonas aledañas; El Sauce. De 8.30 a 12.30 h.
Tupungato
- Entre calles Furno e Iriarte y Rutas Nacional N°40 y Provincial N°88; El Zampalito. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- En calle San Julián, entre Juan Aveiro y Ruta Provincial N°94; Vista Flores. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- Entre calles El Cementerio, Administración o Pellegrini, Casas Viejas y El Badén. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Leopoldo Suárez, entre Independencia y Costa Canal Uco. En calles Arequipa y Galmarini; La Consulta. De 9.45 a 13.45 h.
- Entre calles Finca Papes y El Retiro. En Eral Bravo S.A.; Eugenio Bustos. De 10.00 a 13.45 h.
San Rafael
- En calle Victorino de la Plaza, entre El Toledano y Las Glicinas. De 15.00 a 19.00 h.
- Entre calles Quiroga, Balloffet, Arístides Villanueva y Agustín Álvarez. De 8.30 a 12.30 h.
Malargüe
- En la Ruta Nacional N°40, entre Las Bardas y La Junta. En paraje El Chacay. De 9.00 a 13.00 h.