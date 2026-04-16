Mendoza: habrá cortes de luz en 6 departamentos este viernes 17 de abril

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Redacción ElNueve.com

Edemsa informó que este viernes 17 de abril se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este viernes 17 de abril

Guaymallén

  • En callejón Vargas, hacia el sur de la Lateral de Hospital EL Sauce, y zonas aledañas; El Sauce. De 8.30 a 12.30 h.

Tupungato

  • Entre calles Furno e Iriarte y Rutas Nacional N°40 y  Provincial N°88; El Zampalito. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

  • En calle San Julián, entre Juan Aveiro y Ruta Provincial N°94; Vista Flores. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

  • Entre calles El Cementerio, Administración o Pellegrini, Casas Viejas y El Badén. De 9.15 a 13.15 h.
  • En calle Leopoldo Suárez, entre Independencia y Costa Canal Uco. En calles Arequipa y Galmarini; La Consulta. De 9.45 a 13.45 h.
  • Entre calles Finca Papes y El Retiro. En Eral Bravo S.A.; Eugenio Bustos. De 10.00 a 13.45 h.

San Rafael

  • En calle Victorino de la Plaza, entre El Toledano y Las Glicinas. De 15.00 a 19.00 h.
  • Entre calles Quiroga, Balloffet, Arístides Villanueva y Agustín Álvarez. De 8.30 a 12.30 h.

Malargüe

  • En la Ruta Nacional N°40, entre Las Bardas y La Junta. En paraje El Chacay. De 9.00 a 13.00 h.

