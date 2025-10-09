Mendoza: habrá cortes de luz en 6 departamentos este viernes 10 de octubre

Edemsa comunicó que habrá cortes en barrios de Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
La empresa Edemsa informó que este viernes 10 de octubre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.
Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.
Los cortes afectarán a barrios de: Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
A continuación, el detalle de los lugares y horarios:
Las zonas afectadas por cortes de luz este viernes 10 de octubre en Mendoza
En estas zonas habrá cortes de luz en esta zona:
Maipú
- En la Ruta Provincial N°50, entre calles N°461 y Proyectada I400. En el barrio 23 de Agosto; Rodeo del Medio. De 8.30 a 10.30 h.
Lavalle
- En calle General Acha, entre San Martín y San Juan. En calle San Juan, entre General Acha y Proyectada V96; Colonia Italia. De 9.00 a 13.00 h.
Tupungato
- Entre calles Nueva Furno, El Álamo, Zampalito y Lovoski; El Zampalito. De 9.45 a 13.45 h.
- Entre calles El Álamo, Costa Canal, Nueva Furno y Ruta Provincial N°89. En el loteo Tisa; Cordón del Plata. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle La Costa, entre Real y bodega Tupungato S.A.; El Peral. De 14.45 a 18.45 h.
Tunuyán
- En el callejón Dumit, hacia el sur de calle Uvexport S.A.; Las Pintadas. De 9.00 a 13.00 h.
San Carlos
- En calle Fuenzalida, hacia el este de Ruta Nacional N°40 Vieja; Chilecito. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- Entre calles Pringles, Bartolomé Mitre, Chaco e Independencia. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Costa de las Vías del Ferrocarril, Yensen, El Zanjón y Zardini; El Usillal. De 9.00 a 13.00 h.
- En la Ruta Nacional N°143, entre Negro Quemado y Doña Damasia; Villa Atuel. De 8.30 a 12.30 h.