Mendoza: habrá cortes de luz en 6 departamentos este miércoles 6 de mayo

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este miércoles 6 de mayo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este miércoles 6 de mayo

Los cortes de luz de este miércoles serán:

Guaymallén

En calle San Francisco del Monte, hacia el este de Aconcagua. En calle Dr. Carlos Ponce, hacia el norte de San Francisco del Monte. De 8.30 a 12.30 h.

Entre calles Elpidio González, 9 de julio, Ascasubi y pasaje Río Deseado. En calle Elpidio González, entre Curupaytí y 9 de Julio, y zonas aledañas; Jesús Nazareno. De 10.00 a 13.00 h.

En calle Félix Suárez, entre Virgen de las Nieves y Fourcade. En barrios Costa Esperanza I y II y adyacencias; Belgrano. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

Entre calles Antenor Riveros, Polonia, Sarmiento, 9 de Julio y áreas adyacentes; Luzuriaga. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Dorrego, hacia el oeste de Canal Pescara, y zonas aledañas; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Monteagudo, hacia el este de Canal Pescara, y adyacencias; Coquimbito. De 8.45 a 12.45 h.

En calle Mitre, entre Crucero General Belgrano y Necochea, y áreas adyacentes; Coquimbito. De 14.30 a 18.30 h.

En calle Urquiza, entre San Francisco del Monte y Rodríguez Peña. En calle San Francisco del Monte, entre Urquiza y Aconcagua, y zonas aledañas; Coquimbito. De 8.30 a 12.30 h.

Tupungato

En calle La Manga, entre Gelardi y callejón Navas; El Zampal. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Estancia Silva, hacia el este de San Pablo. En finca La Verdad. De 10.00 a 13.30 h.

Tunuyán

En calle José Lencinas, entre Villalobos y 25 de Mayo; Vista Flores. De 9.45 a 13.45 h.

En calle San Martín, 30 metros hacia el este de La Argentina; Vista Flores. De 9.30 a 13.00 h.

En calle Taquima. En el barrio El Totoral y en Bodega Salentein; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

En la Ruta Nacional N° 40 Vieja, entre calles San Martín y Pellegrini. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael