El nuevo programa de la DGE para quiénes adeudan materias del secundario: quiénes pueden inscribirse

La nueva propuesta educativa busca que quienes no lograron egresar puedan obtener su título con un sistema más flexible, acompañamiento personalizado y sin el tradicional examen único.

La Dirección General de Escuelas (DGE) puso en marcha el Programa TEM 2026, una iniciativa destinada a quienes finalizaron de cursar el nivel medio, pero aún tienen materias pendientes del secundario. Se trata de un programa que busca aumentar el egreso y facilitar la obtención del título mediante un sistema más accesible que tendrá modalidad presencial y también virtual.

Quiénes pueden inscribirse y hasta cuándo hay tiempo

La convocatoria está dirigida a estudiantes de escuelas secundarias orientadas, escuelas técnicas y también modalidad de Jóvenes y Adultos Tanto de gestión estatal como privada, siempre que hayan tenido un egreso no efectivo hasta 2024 inclusive.

El proceso de preinscripción al Programa TEM 2026 ya está abierto y estará disponible hasta el viernes 8 de mayo. Los interesados deben completar el formulario oficial habilitado por la DGE.

Podés inscribirte acá: enlace

El programa se adapta a distintas realidades y ofrece dos opciones:

Modalidad presencial: inicio de clases el 1 de junio

inicio de clases el Modalidad virtual: comienza el 1 de julio, a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza, con clases online y encuentros por Meet

La opción a distancia está pensada especialmente para quienes tienen limitaciones de tiempo, viven lejos o incluso residen fuera de la provincia.

Fin del examen único: los cambios clave del nuevo sistema

Una de las principales novedades del Programa TEM 2026 es el cambio en la forma de evaluación. A partir de la Resolución 2026-1616-E-GDEMZA-DGE, se deja atrás el modelo de examen final único y se implementa un esquema más integral.

Acompañamiento personalizado: cada estudiante contará con tutores docentes y técnicos durante todo el proceso

cada estudiante contará con tutores docentes y técnicos durante todo el proceso Evaluación formativa: se priorizan evaluaciones continuas en lugar de una instancia final única

se priorizan evaluaciones continuas en lugar de una instancia final única Desarrollo de capacidades: foco en alfabetización académica, resolución de problemas y aprendizaje autónomo

foco en alfabetización académica, resolución de problemas y aprendizaje autónomo Sistema de alerta temprana: seguimiento para detectar dificultades y evitar la deserción

Además, el programa incluye una estructura de diez encuentros progresivos, pensados para reforzar contenidos y garantizar aprendizajes significativos. Desde la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (DEPJA) destacaron que esta propuesta apunta a ampliar el acceso y mejorar las trayectorias educativas.

Los interesados en el Programa TEM 2026 pueden realizar consultas a través del correo oficial: depjacens@mendoza.edu.ar.