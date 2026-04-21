Mendoza: habrá cortes de luz en 6 departamentos este miércoles 22 de abril

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Luján de Cuyo, Lavalle, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.

Edemsa informó que este miércoles 22 de abril se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Luján de Cuyo, Lavalle, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este miércoles 22 de abril

Los cortes de luz para este miércoles 22 de abril:

Guaymallén

En calle Godofredo Paladini. En loteo Giordano y zonas aledañas; Kilómetro 11. De 8.45 a 11.00 h.

En calle Lemos, entre Guillermo Kraff y Proyectada G33; Los Corralitos. De 11.15 a 14.00 h.

Entre calles Proyectada G158, Félix Suárez, Virgen de las Nieves y Ecuador; Bermejo. De 9.30 a 13.30 h.

Luján

Entre calles México, Brasil, Rodríguez, Juan José Paso y adyacencias; Carrodilla. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Boedo, hacia el oeste de Vieytes. En loteo Gran Boedo; Carrodilla. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

En calle Dorrego, entre Palomares y Montenegro. En calle Palomares, hacia el este de Proyectada V350. En calles Los Duraznos, Valero y en callejón Iglesias; El Vergel. De 9.15 a 15.15 h.

En calle Moyano, hacia el este de Quiroga; La Asunción. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

En la Ruta Provincial N°89, hacia el sur de El Álamo. En Finca Flichman; Cordón del Plata. De 14.30 a 18.30 h.

En el callejón Crespi, hacia el sur de calle Ahumada. En loteo Moyano y en barrio 23 de Noviembre; Villa Bastías. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

Entre calles Bombal, La Argentina, Ruta Provincial N°92 (Las Rosas) y callejón Ruano; El Totoral. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael