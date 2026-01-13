Mendoza: habrá cortes de luz en 6 departamentos este miércoles 14 de enero

Edemsa informó que este miércoles se realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tunuyán y San Rafael.

Edemsa informó que este martes 13 de enero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tunuyán y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Martes 13/01/2026

Este viernes habrá cortes este viernes en:

Guaymallén

En la intersección de Lateral Sur del Acceso Este con calle Cañadita Alegre y zonas aledañas; Las Cañas. De 8.45 a 12.45 h.

En calle Pedro Molina, entre Mitre y Mariano Soler. En calle Saavedra, entre Rafael Obligado y Allayme. En calle Rafael Obligado, entre Del Valle y Gorriti, y adyacencias; Belgrano. De 9.00 a 11.00 h.

Entre calles Nicolás Avellaneda, Plumerillo, Lisandro De La Torre y zonas aledañas; Bermejo. De 11.15 a 13.30 h.

Luján

En la intersección de calle Terrada con Samuel Villanueva y áreas adyacentes; Mayor Drummond. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Pública N°2, Viñas, Nogales y adyacencias; Ugarteche. De 10.00 a 14.00 h.

Maipú

En calle Videla Aranda, entre Santa Fe y Sarmiento. En calle Santa Fe, hacia el norte de Videla Aranda, y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 8.00 a 12.00 h.

Tupungato

En calle Doña Anita, hacia el este de Mosso. En Alto Real Viñedos S.A.; El Totoral. De 14.30 a 18.30 h.

Tunuyán

Entre calles Esteban Echeverria, Battaglia, Dalmau y Armani. En barrio Las Pircas II. De 9.30 a 13.30 h.

Entre calles Güemes, Almirante Brown, Córdoba y Juan B. Justo. De 7.00 a 10.00 h.

San Carlos

Entre calles Santander, Ciriaco Guevara, La Virgen y Soriano; Chilecito. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

Entre calles Emilio Mitre, Tirasso, Tropero Sosa y Alem. De 8.45 a 12.45 h.

En calle Alberdi, entre La Intendencia y Ruta Provincial N°165, y áreas adyacentes; Los Dos Álamos. De 8.20 a 12.20 h.

Malargüe