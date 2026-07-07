Mendoza: habrá cortes de luz en 6 departamentos este jueves 8 de julio

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de: Las Heras, Luján de Cuyo, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y Malargüe.

Edemsa informó que este miércoles 8 de julio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Las Heras, Luján de Cuyo, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este miércoles 8 de julio

Estos serán los cortes de luz para este miércoles 8 de julio:

Las Heras

Entre calles Olascoaga, Dorrego, Alfredo Bufano y Martino y zonas aledañas; El Resguardo. De 8.45 a 12.45 h.

Entre calles Bailen, Ayacucho, Entre Rios y Ruta Provincial N°52 y áreas adyacentes; Capdeville. De 9.15 a 11.15 h.

Entre calles Armada Argentina, Alfredo Bufano y Raúl Videla Galigniana y zonas aledañas; El Resguardo. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

Entre calles Cañadón Amarillo, Gugliotti, Roque Sáenz Peña y Guardia Vieja y áreas adyacentes; Vistalba. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

En Ruta Provincial N°92 (o Las Rosas), entre callejón Ruano y calle Sarmiento; El totoral. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

En calle El Álamo, entre Valderrama y barrio Pérez; Cordón del Plata. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

En calle Soriano, entre La Escuela y El Corsario Rojo. De 14.30 a 18.30 h.

En la intersección de calles Bernardo Quiroga y Furlotti II y zonas aledañas; La Consulta. De 10.00 a 13.00 h.

San Rafael

Entre calles Irene Curie, Emilio Civit, Luis Daudet y El Libertador. De 8.45 a 12.45 h.

Entre calles La Bodega, Ejército de Los Andes, Monte Alegre y Cubillos; Rama Caída. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Luis Rojo, entre Ruta Provincial N°160 y Barruti; Salto De Las Rosas. De 9.00 a 13.00 h.

En la intersección de calles Sub Ayudante Barroso y Lobos y áreas adyacentes; Colonia Elena. De 15.00 a 19.00 h.

Malargüe