Tragedia en Guaymallén: un operario murió tras ser aplastado por la estructura de un torno en un taller metalúrgico

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Central, donde los médicos confirmaron su fallecimiento a causa de un aplastamiento de tórax. Investigan cómo se produjo el derrumbe de la maquinaria.

Un nuevo accidente laboral conmocionó a Guaymallén este miércoles, luego de que un operario perdiera la vida mientras realizaba tareas en un taller metalúrgico. El trabajador fue aplastado por la estructura de un torno vertical que colapsó por causas que aún son investigadas. Tras el hecho, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Central, pero pese a los esfuerzos del personal médico, falleció pocos minutos después de ingresar.

De acuerdo con la información preliminar aportada por fuentes policiales, el siniestro ocurrió cerca del mediodía en un establecimiento ubicado sobre calle Francisco del Monte y Primitivo de la Reta, en Guaymallén.

Por motivos que todavía son materia de investigación, empleados realizabana tareas de movimiento de insumos cuando la estructura de un torno vertical cedió y cayó sobre uno de los trabajadores.

Tras el accidente, compañeros de trabajo trasladaron a la víctima de urgencia al Hospital Central. Sin embargo, al ingresar al nosocomio, los médicos constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Según el diagnóstico médico, el trabajador falleció como consecuencia de un aplastamiento de tórax, producto del fuerte impacto recibido al quedar atrapado bajo la pesada estructura.

Personal policial y peritos especializados trabajan para determinar cómo se produjo el colapso de la maquinaria y si existieron fallas técnicas, errores operativos o algún otro factor que haya desencadenado el fatal episodio.