Mendoza: habrá cortes de luz en 6 departamentos este jueves 1 de octubre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este jueves 1 de octubre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este jueves 1 de octubre

Estos son los cortes de luz para este jueves 1 de octubre:

Las Heras

Entre calles San Miguel, Pellegrini, 9 de Julio y Misiones y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

En el Perilago Potrerillos y zonas aledañas; Potrerillos. De 9.30 a 13.30 h.

En Ruta N°84, entre Ruta N°7 y calle Brandsen; Perdriel. De 10.30 a 12.30 h.

Maipú

En calle Los Valencianos, entre Rivadavia y Las Margaritas. En calle Proyectada I128 y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 15.15 h.

En calle Bruno Morón, entre Urquiza y Mayorga. En Loteos Miguel Guerrero y Daniel Guerrero y zonas aledañas; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

En calle La Estancia, entre San Pablo y Escuela Juan Gonzales Ozo; Gualtallary. De 14.45 a 18.45 h.

San Carlos

En Ruta Nacional N°143, hacia el sur de Loteo Navarro; Pareditas. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Independencia, entre Alfredo Barros y Leopoldo Suárez. En calle 3 de Febrero, entre Independencia y Costa Canal Uco. De 9.45 a 13.45 h.

En calle Corredor Productivo, entre El Indio y Costa Canal Uco. En calle Ghilardi, entre Costa Canal Uco y Malvinas Argentinas; Eugenio Bustos. De 10.30 a 14.30 h.

San Rafael