Mendoza: habrá cortes de luz en 6 departamentos este jueves 1 de octubre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Edemsa informó que este jueves 1 de octubre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este jueves 1 de octubre
Estos son los cortes de luz para este jueves 1 de octubre:
Las Heras
- Entre calles San Miguel, Pellegrini, 9 de Julio y Misiones y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
Luján
- En el Perilago Potrerillos y zonas aledañas; Potrerillos. De 9.30 a 13.30 h.
- En Ruta N°84, entre Ruta N°7 y calle Brandsen; Perdriel. De 10.30 a 12.30 h.
Maipú
- En calle Los Valencianos, entre Rivadavia y Las Margaritas. En calle Proyectada I128 y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 15.15 h.
- En calle Bruno Morón, entre Urquiza y Mayorga. En Loteos Miguel Guerrero y Daniel Guerrero y zonas aledañas; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.
Tupungato
- En calle La Estancia, entre San Pablo y Escuela Juan Gonzales Ozo; Gualtallary. De 14.45 a 18.45 h.
San Carlos
- En Ruta Nacional N°143, hacia el sur de Loteo Navarro; Pareditas. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Independencia, entre Alfredo Barros y Leopoldo Suárez. En calle 3 de Febrero, entre Independencia y Costa Canal Uco. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle Corredor Productivo, entre El Indio y Costa Canal Uco. En calle Ghilardi, entre Costa Canal Uco y Malvinas Argentinas; Eugenio Bustos. De 10.30 a 14.30 h.
San Rafael
- Entre calles Lara, Lazo, Veras Arena y Longi; Colonia Elena. De 8.45 a 12.45 h.
- En calle Tulio Angriman, entre Patricias Mendocinas y Los Dos Alamos; El Molino. De 15.00 a 19.00 h.
- Entre calles Perdiguez, Los Inquilinos, El Vivero y Ruta Nacional N°143; Rama Caída. De 8.00 a 12.00 h.