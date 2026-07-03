Mendoza: habrá cortes de luz en 5 departamentos este sábado 4 y domingo 5 de julio

Edemsa realizará trabajos de mantenimiento en barrios de Tunuyán, San Carlos, Ciudad, Guaymallén y San Rafael.

Edemsa informó que este sábado 4 y domingo 5 de julio ee llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Tunuyán, San Carlos, Ciudad, Guaymallén y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este fin de semana

Habrá cortes de luz este sábado 4 de julio

Tunuyán

Entre calles Taquima, República del Uruguay y barrio El Totoral. En Bodegas Salentein y Viñedos Don Antonio. De 9.15 a 13.15 h.

En la Ruta Provincial N°89, entre calle Benigno Aguirre y escuela Francisco Javier Morales. En bodegas Boutique Pócima y Villa Seca; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

En calle Aguirre, entre Muzaber y Ruta Nacional N°40; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.

Habrá cortes de luz este domingo 5 de julio

Ciudad

En la intersección de calle España con Las Heras y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.

Guaymallén

Entre calles Moreno, Allayme, Cervantes, Pedro Molina y Río Negro. En calle Mitre, entre Pedro Molina y Maestros Mendocinos, y adyacencias; Belgrano. De 8.30 a 12.30 h.

San Rafael