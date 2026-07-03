Frío polar: ¿a qué hora comunica la DGE que pasa con las clases de este viernes por la tarde?

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la Alerta Amarilla por frío extremo en la provincia. La DGE decidió suspender por la mañana y ahora se espera lo que suceda por la tarde.

La Dirección General de Escuelas (DGE) a diferencia del jueves, con tiempo anunció que se suspendían las clases de este viernes por la mañana en toda la provincia. Ahora, los papás y mamás se preguntan qué pasa con las clases del turno tarde.

Lo cierto es que los padres podrán saber que ocurre con las clases de este viernes 3 de julio tarde a partir de las 11 a 12 del mediodía cuando emitan su comunicado.

De esta manera, solo resta esperar si los chicos que concurren al turno tarde tendrán clases presenciales o virtuales este viernes

Viernes con Alerta Amarilla por el frío extremo

Este viernes hay Alerta Amarilla por frío extremo en toda la provincia. De esta manera la temperatura estará muy baja sobre todo durante la mañana. Estará mayormente nublado con leve ascenso de la temperatura y heladas parciales, vientos leves del noreste, lloviznas aisladas en la mañana. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 5°C | Mínima: 0°C

Sábado 04-07-2026

El sábado estará cubierto a parcial nublado con leve ascenso de la temperatura y heladas parciales, vientos leves del noreste. Nevadas en cordillera.

Máxima: 7°C | Mínima: 0°C

Domingo 05-07-2026

Nubosidad en disminución con leve ascenso de la temperatura y heladas, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 11°C | Mínima: -2°C

Lunes 06-07-2026

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura y heladas generales, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 12°C | Mínima: -1°C

Martes 07-07-2026

Poca nubosidad con leve ascenso de la temperatura y heladas generales, vientos del noreste

Máxima: 13°C | Mínima: -1°C

Miércoles 08-07-2026

Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos de dirección variable.

Máxima: 13°C | Mínima: 1°C